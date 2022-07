Maroc: Fête du Trône - SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président togolais

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République togolaise, M. Faure Essozimna Gnassingbé, à l'occasion du 23ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Gnassingbé exprime à SM le Roi, au nom du peuple togolais et du gouvernement, et en son propre nom, ses très vives et chaleureuses félicitations, ainsi que ses vœux ardents de santé et de bonheur pour le Souverain et pour la Famille Royale, ainsi que ceux de paix et de prospérité sans cesse croissante pour le peuple marocain.

Le président togolais saisit cette occasion pour se réjouir de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent "si heureusement" entre les deux pays, tout en assurant le Souverain de sa disponibilité à œuvrer "ensemble avec Vous, à leur renforcement continu dans l'intérêt bien compris de nos deux peuples frères".