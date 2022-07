Madagascar: Web journalisme - Les femmes journalistes à l'ère du digital

Une formation sur le web journalisme et les réseaux sociaux a été organisée hier à l'Orange Digital Center Ankorondrano. Une cinquantaine de femmes journalistes et de communicatrices, toutes membres de l'Association des Femmes Journalistes de Madagascar, ont pu remettre leur pendule à l'heure du numérique, grâce à cette formation dirigée par Renaud Rianasoa Raharijaona, journaliste et rédacteur en chef de Orange Actu Madagascar.

Cette formation a été initiée grâce à la collaboration entre Orange Fondation Solidarité et l'AFJM. Les bonnes pratiques sur la presse en ligne n'ont plus eu aucun secret pour elles à l'issue de la formation, d'autant plus que la presse en ligne est devenue une pierre angulaire en voie d'être incontournable dans le domaine de la presse.

Cette formation sera complétée par une autre, qui sera axée sur les outils et les ressources numériques utiles au Arkeup Academy OI et Etech Consulting Ambohimanarina le 1er août prochain.

Cette formation, rappelons-le, fait suite à une série de renforcements de capacités destinés à forger un journalisme totalement assumé en matière de professionnalisme parmi les membres de l'association.