Maroc: Fête du Trône - SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président égyptien

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République Arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah Al-Sissi, à l'occasion du 23ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Dans ce message, le Président égyptien exprime ses vœux de santé et de bonheur à Sa Majesté le Roi et de davantage de prospérité et de développement au peuple marocain frère, sous la conduite éclairée du Souverain.

M. Abdel Fattah Al-Sissi saisit cette heureuse occasion pour saluer les liens de fraternité et de coopération unissant les deux pays frères, réitérant sa détermination à renforcer les relations stratégiques et historiques entre l'Egypte et le Maroc et d'élargir leurs domaines, au service des intérêts des deux peuples frères et de la Oumma arabe et islamique.