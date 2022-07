Maroc: Fête du Trône - Message de félicitations à SM le Roi du Président de la République d'Ouzbékistan

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, à l'occasion du 23ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Dans ce message, le Président ouzbek exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères voeux de santé, de bonheur et de réussite à SM le Roi, ainsi que ses souhaits de paix, de progrès et de prospérité au peuple marocain ami.

Le Président Mirziyoyev souligne que le Maroc est un important partenaire qui connaît un développement accéléré et qui joue un rôle majeur dans le continent africain et dans le Monde arabe et islamique, notant que les peuples, ouzbek et marocain, partagent la même histoire et la même culture et ont des coutumes et des traditions similaires, ce qui favorise l'élargissement des relations bilatérales.

Le Chef de l'Etat ouzbek s'est dit totalement convaincu que les relations de coopération entre les deux pays, "basées sur la confiance, le respect mutuel et l'amitié, se développeront à la faveur de nos efforts communs".