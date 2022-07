Cote d'Ivoire: Accès aux logements- La Badea annonce 25 mille logements sociaux à Abidjan

Le déficit de logements est estimé à plus de 600 000 dont 200 000 uniquement à Abidjan. Ce déficit augmente rapidement sous l’effet combiné de la forte croissance démographique (2.6% par an) et de la faiblesse de l’offre de logements (la production actuelle n’offre que quelques milliers de logements par an sur le marché, alors que les besoins estimés sont d’au moins 25 000 logements par an pour Abidjan et 25 000 logements par an pour l’intérieur du pays). Toutes les propositions pour combler le déficit sont bien accueillies par les hautes autorités ivoiriennes. Citons celle que viennent de faire les responsables de la Badea.

De passage à Abidjan, le Directeur général de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (Badea), Sidi Ould Tah, a indiqué le 29 juillet 2022 à Abidjan, de l’engagement de son institution à construire 25 000 logements sociaux en Côte d’Ivoire. C’était au terme d’une audience que lui a accordée le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi. « Au cours de notre entretien, nous avons évoqué le dossier des logements sociaux. La Badea s’engage à construire 25000 logements sociaux en Côte d’Ivoire, et ce, dans la mise en œuvre du programme présidentiel de logements sociaux qui tient à cœur au Président Alassane Ouattara. A cet effet, des ressources conséquentes seront mobilisées par la Banque et ses autres partenaires financiers », a déclaré Sidi Ould Tah.

Le Directeur général a ajouté que pour la réalisation de ce projet, la Badea et ses partenaires vont construire un premier lot de 5 000 logements. Il s’est félicité du fait que son institution participe à la mise en œuvre du vaste Programme "Vision 2030" du Président de la République.

Créée en 1975 et disposant d’un capital de 4,2 milliards de dollars américains, la Badea a pour objectif majeur de financer les économies des pays arabes et africains, à travers le Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social (Fades), la Compagnie Arabe pour la Garantie des Investissements et des Crédits à l’Exportation, le Fonds Monétaire Arabe et l’Autorité Arabe de l’Investissement et du Développement Agricoles.