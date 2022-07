Madagascar: Salaire impayé - Les PAT en grève

Les membres du Syndicat du Personnel Administratif et Technique de l'Université d'Antananarivo et sections ont effectué une grève d'interpellation à l'endroit des responsables étatiques hier. Ils veulent bloquer l'appareil administratif à partir de lundi prochain.

Après les enseignants vacataires, c'est donc au tour des membres du PAT de réclamer leur dû au gouvernement, via les ministères concernés. " On nous a fait savoir que nos salaires allaient être basculés dans le budget général de l'État, donc ne relevant plus de l'université. Ce qui est bien pour nous mais jusqu'à aujourd'hui (hier), nous n'avons pas perçu nos salaires du mois de juillet, contrairement aux autres agents de l'administration, inscrit dans le budget général qui ont bénéficié des leurs depuis le 20 juillet dernier ", a lancé Radanielson Heritiana Elysé, représentant des membres du PAT de l'Université d'Antananarivo durant une manifestation effectuée à Ankatso hier. Propos qui pointent du doigt la lenteur administrative observée dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les membres du PAT de l'université d'Antananarivo déplorent ainsi le retard et affirment " suivre de près la situation. Nous avons la preuve que côté procédure, les dossiers relatifs au paiement de nos salaires ne sont même pas encore auprès du trésor public. C'est encore au niveau du Sonaco ", explique Radanielson Heritiana Elysé.

Otages. A en croire notre source, les membres du PAT de l'université d'Antananarivo ne sont pas satisfaits des premiers résultats de l'initiative de transfert de leurs salaires dans le budget général de l'Etat. " Nous espérons que cela ne va plus se produire au mois d'août prochain et que comme tous les agents de l'État, nous allons recevoir nos salaires vers le 20 du mois ", interpelle-t-il. Profitant de l'occasion, le représentant des membres du personnel administratif et technique de l'université d'Antananarivo avoue que les étudiants sont les premières victimes dans ce genre de situation. " Comme nous avons décidé de cesser nos activités, tout est suspendu : les cours, la préparation des examens, la prise en charge des dossiers d'inscriptions, de réinscriptions auprès des divers départements ", nous confie Radanielson Heritiana Elysé. Avant de noter : " nous sommes également des victimes de la situation. Comme on le sait tous, la situation socio-économique est difficile dans le pays, nous voulons juste plus de professionnalisme de la part des responsables concernés ".Il conviendrait de noter que le basculement des salaires des membres du PAT des universités et des Instituts Supérieurs de Technologie (IST) dans le budget général de l'État a été décidé lors du conseil des ministres du 13 juillet dernier. Une décision motivée par le retard de paiement des salaires de ces agents, peut-on lire dans le compte rendu du conseil. Ce qui n'est pas encore effectif compte tenu de la manifestation des personnes concernées hier. Ces dernières d'annoncer que les revendications seront renforcées si elles n'obtiennent pas des retours positifs des autorités compétentes.