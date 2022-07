Togo: Les Comboniens - Soutien aux jeunes pour vivre "une dimension chrétienne et missionnaire"

Lomé — "L'objectif est de créer une ferme pour la production de maïs, de manioc et la transformation de l'arachide. L'idée vient de la nécessité de créer une source de revenus pour notre communauté et de faire travailler les jeunes chômeurs ; en même temps, nous voulons partager les bonnes pratiques agricoles que nous avons acquises ces dernières années". C'est ce que dit à l'Agence Fides le Père Pierre Latevi, missionnaire combonien, en parlant du nouveau projet agricole que les fils spirituels de Saint Daniel Comboni sont en train de réaliser "surtout pour accompagner les jeunes vers une dimension chrétienne et missionnaire", souligne-t-il.

Dans un contexte économique et social de plus en plus affecté par une inflation croissante, les missionnaires tentent d'apporter leur soutien "Nous faisons de notre mieux pour aider notre peuple, dit le Père Pierre, au milieu des nombreux défis quotidiens ; Dieu nous donne la force et le courage de continuer. "Tout d'abord, explique-t-il, nous essayons d'exercer notre ministère en célébrant la messe tous les jours avec les fidèles, en essayant de répondre aux besoins de travail des habitants, dont la plupart sont des agriculteurs. De plus, étant donné le grand nombre de villages alentour, nous ne pouvons pas célébrer la messe le dimanche dans tous les endroits ; nous nous déplaçons donc en semaine, visitons les malades chez eux, prions avec eux, donnons la communion et célébrons le sacrement de la confession". Le Père Pierre note que "la majorité de la population est analphabète et ne voit pas la nécessité d'encourager ses enfants à étudier. D'autres qui le souhaitent n'en ont pas la possibilité économique et y renoncent pour travailler", poursuit-il. "Tout cela affecte le développement des villages où nous travaillons, mais nous essayons de les aider à comprendre la valeur de l'éducation et à prendre soin de l'environnement dans lequel ils vivent.

Les écoles de Lomé ont été construites par les premiers missionnaires et sont maintenant gérées par le gouvernement. "Actuellement, raconte le père Latevi à Fides, nous, Comboniens, sommes responsables d'une des écoles primaires, où la plupart des élèves viennent pour une éducation gratuite, car la plupart d'entre eux ne peuvent pas se permettre de payer les frais de scolarité. De plus, poursuit-il, comme nous n'avons pas de moyens de transport, nous aidons les malades à atteindre les hôpitaux et il arrive souvent que des femmes enceintes accouchent dans notre voiture avant notre arrivée. Notre bus scolaire devient le principal moyen de transport pour tous, que ce soit pour transporter les cercueils au cimetière après les messes funèbres, ou pour les activités communautaires, les retraites, les ateliers, dans certaines stations périphériques".

"Le défi lié à cette initiative, explique le père Latevi à Fides, n'est pas seulement d'utiliser des techniques de transformation respectueuses de l'environnement, mais aussi de réduire le taux de chômage, la faim et la pauvreté et, enfin et surtout, d'aider les jeunes à prendre des responsabilités pour trouver un rôle dans la société".

"Depuis plusieurs années, explique le Combonien, nous réalisons des projets d'horticulture qui impliquent directement de nombreux jeunes qui fréquentent notre communauté. A ce jour, poursuit le missionnaire, par manque de moyens économiques, nous recherchons des bienfaiteurs et des ONG pour financer ce projet. Il est important de sensibiliser le gouvernement pour qu'il finance des projets de ce type, car ils ont une profonde valeur culturelle". (ES) (Agence Fides 30/7/2022)