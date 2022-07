Burkina Faso: MATDS - La 6è promotion de l'Académie de police prête à servir la nation.

Forte de 50 élèves officiers, la promotion a reçu pour nom de baptême " Solidarité " , en lien avec le thème choisi : " La cohésion des forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires et humanitaires : place de la formation ".

Le parrain de cette 6ème la promotion est le Général de Brigade Aimé Barthélemy Simporé, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants.

Dans la série des allocutions, le délégué de la promotion a renouvelé l'engagement de la promotion à accomplir son devoir avec discipline, intégrité et probité. " Nous élèves officiers de la 6è promotion, nous mesurons l'ampleur de la situation sécuritaire difficile du pays et saluons les efforts titanesques des devanciers. Nous restons attacher aux valeurs cardinales que sont la discipline, l'intégrité et la probité et plus que jamais nous sommes déterminés à affronter et à braver l'adversité du terrain, à verser sueur, sang et eau pour la protection des populations et cela jusqu'au sacrifice suprême ", a-t-il martelé.

Pour le commissaire divisionnaire de police Edmond Tapsoba, par ailleurs directeur général de l'Académie de police, la 6è promotion a réalisé un taux de réussite de 100% soit 50 admis sur 50.

Du palmarès de la promotion, Il ressort que la plus faible moyenne est de 14,82/20 contre 16,02/20 pour la plus forte, soit une moyenne de promotion de 15,42/20. Il a saisi l'occasion pour témoigner sa gratitude au gouvernement pour tous les efforts consentis afin de permettre aux académiciens de travailler dans de meilleures conditions.

Le parrain de la promotion, le Général de Brigade Aimé Barthélemy Simporé, a soutenu que c'est avec honneur qu'il a accueilli le choix porté sur sa personne et mesure à sa juste valeur la responsabilité qui désormais est la sienne. De ce fait, il a rassuré ses filleuls de sa totale disponibilité à les accompagner.

Pour lui le thème choisi témoigne du sens élevé de la promotion pour l'intérêt supérieur de la nation et sa volonté manifeste de taire les divergences factuelles, pour défendre la mère patrie.

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le colonel-major Omer Bationo, s'est réjoui de la tenue de cette cérémonie et a remercié le premier ministre pour sa disponibilité, ainsi qu'aux invités pour leur présence effective.

Le MATDS a montré sa satisfaction pour le thème de la cérémonie qui interpelle à une prise d'initiatives urgentes pour juguler la problématique de l'insécurité en orientant la formation initiale des forces de défense et de sécurité sur les questions de cohésion entre elles et avec les populations. S'adressant aux nouveaux cadres de la police nationale, il les a exhortés à travailler avec probité, loyauté et sens élevé de la responsabilité.

Le baptême de la promotion, le port des épaulettes, le défilé des troupes et la signature du livre d'or ont été les actes forts de la cérémonie.

