Sénégal: Elim CHAN 2023 / Pape Thiaw (coach Sénégal) - " C'est la manche retour et on fera tout pour se qualifier "

Le sélectionneur de l'équipe nationale locale du Sénégal, Pape Thiaw s'est prononcé au sujet du match retour que les Lions vont livrer face au Libéria ce samedi.

Après leur victoire écrasante (3-0) lors du match aller contre le Libéria, les locaux sénégalais vont accueillir au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio ce samedi à 16h leurs homologues pour la manche retour.

Même si un match nul suffirait à la bande à Thiaw de se qualifier pour le second tour des éliminatoires du prochain Championnat d'Afrique des Nations, les Lions comptent achever en toute beauté le travail devant leurs supporters.

" Ils ont envie de gagner, de faire la confirmation. C'est le plus difficile en football et ils le savent. Ils se sont entraînés très dur. Et surtout faire plaisir au public, nous jouons au Sénégal et il faut rester concentrés. Ils savent que la qualification n'est pas encore acquise et elle passe par ce match. On s'attend à un match difficile. Aujourd'hui, on a en face de nous une bête blessée qui ne s'attendait pas à ce qu'on le bat avec 3 buts chez lui. C'est vrai qu'ils vont jouer avec beaucoup de motivation mais ils ne peuvent pas être plus motivés que nous. Nous jouons notre qualification et on a envie de se qualifier. C'est la manche retour et on fera tout pour se qualifier ", a laissé entendre le sélectionneur des A' au micro de wiwsport.