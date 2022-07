Sénégal: Utilisation des données agricoles - Une plateforme analytique dénommée AgriData lancée

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), la Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (Dapsa) et l'Initiative prospective agricole et rurale (Ipar) ont officialisé une plateforme analytique des données agricoles. C'était hier, vendredi 29 juillet, à Dakar, lors d'un atelier de remise du Prix "AgriData pour le développement agricole durable au Sénégal".

Beaucoup d'enquêtes agricoles sont réalisées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), la Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (Dapsa) et l'Initiative prospective agricole et rurale (Ipar) et tant d'autres structures mais leur utilisation à bon escient fait défaut. Pour éviter leur mauvais usage ; l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), la Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (Dapsa) et l'Initiative prospective agricole et rurale (Ipar) ont mis en place une plateforme analytique qui "permet à un non pratiquant (qui n'est pas du secteur) d'avoir les indicateurs de manière très simplifiée et très spécifique", a expliqué le Dg de l'Ansd Allé Nar Diop, non sans préciser que ces "données sont validées par des structures productrices".

Parce que dira-t-il : "Le système statistique national est bien organisé, la Dapsa et les autres structures sectorielles produisent également des données. Et toutes ces données sont centralisées à l'Ansd", fait-il savoir. Pour le cas précis, objet de cette rencontre, indiquera-t-il : "on a senti le besoin de mettre en place à la disposition des utilisateurs une plateforme ou ils peuvent accéder aux données directement à travers des indicateurs fiables qui peuvent exploiter ou utiliser dans le cadre d'une recherche ou de production d'un d'article de presse".

L'objectif de ce projet AgriData (pour des données agricoles accessibles à tous) est de permettre aux divers utilisateurs "d'accéder plus facilement et rapidement à l'ensemble des informations statistiques agricoles produites par les acteurs ou parties prenantes et le tout sur une même plateforme web", a explicité le directeur exécutif de l'Ipar, Cheikh Ba.

Revenant sur les principaux défis relativement à cette plateforme, le directeur exécutif de l'Ipar liste entre autres : "l'appropriation, la pérennisation, et la difficulté de transformer les statistiques en données probantes à même d'éclairer les décisions politiques". Car, "l'analyse des données n'est pas une fin en soi", soutient-t-il.

Au total quatre prix ont été décernés à deux catégories à savoir chercheur/étudiant et presse dont le parrain est Jaques Faye, fondateur de l'Ipar.