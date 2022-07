Guinée: Gestion du stade Général Lansana Conté de Nongo - M. Moudjitaba Barry, installé pour assurer les fonctions de DGA

Nommé à ce poste dans un décret présidentiel en la date du 18 juillet 2022, M. Moudjitaba Barry, est désormais le nouveau directeur général adjoint du stade général Lansana Conté de Nongo. Son installation a officiellement eue lieu ce week-end dans l'enceinte dudit stade, en présence des cadre du département du ministère de la jeunesse et des sports et ceux de la société privée SAM-GBM, en charge de la gestion de ce stade.

Il servira désormais de pont entre cette société privée et l'État guinéen dans la gestion des affaires de ce stade. C'est pourquoi il n'a pas tardé exprimé sa volonté pendant son discours, de jouer sa partition dans le processus de transition en honorant la confiance du président de la transition, Col. Mamadi Doumbouya.

" En prenant mes fonctions de Directeur Général Adjoint (D.G.A.) du stade Général Lansana Conté qui se trouve être le plus grand dans notre pays, je mesure avec gravité l'immensité de l'espoir et de la confiance que vous avez bien voulu placés en ma modeste personne", a tout de suite confié le nouveau directeur, qui invite fraternellement ses désormais collaborateurs du stade Général Lansana Conté de n'avoir aucun préjugé sur sa personne ni de gêne à poser tous les problèmes auxquels ils sont quotidiennement confrontés dans leur travail afin qu'ensemble, dans une dynamique solidaire et dans la mesure du possible.

Dès son installation à la tête de ce nouveau poste, M. Moudjitaba a indiqué que s'il y a un seul principe sur lequel il n'y aura aucune négociation, c'est bien celui du travail blen fait et du devoir bien accompli.

" De gros investissements ont été faits pour que cette infrastructure voit le jour. Le constat révèle deux problèmes à la résolution desquels nous devrons nous attelés très rapidement: il s'agit d'un petit déficit d'entretien et de la sous exploitation. Le stade doit abriter certaines activités attractives annexes. Maintenir ce joyau dans un état attractif ne se fera qu'en liant une gestion administrative rigoureuse à un travail novateur permanent. Pour ce faire, Hygiène, Sécurité et Confort seront les maîtres mots de notre gestion collégiale. Nous devons réussir à faire du stade Général Lansana Conté un espace utile à nos populations et rentable à notre État" a-t-il confié avant de promettre une franche avec ses collègues, dans le seul but d'atteindre des objectifs visés.