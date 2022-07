Congo-Brazzaville: Agriculture périurbaine - Le Congo bénéficiaire d'un projet FAO sur les bonnes pratiques d'irrigation

L'agence onusienne vient de lancer un projet " innovant " destiné à aider les pays de la sous-région Afrique centre, dont la République du Congo, à accroître la production des légumes frais et fruits. Le projet cible essentiellement les périphéries et les femmes.

L'initiative de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) vise à améliorer la productivité par de nouvelles pratiques tout en renforçant les capacités des acteurs du secteur agricole, notamment les maraîchers et les techniciens d'encadrement. Récemment lancé au Gabon, le projet " Appui à l'intensification durable de la production à travers des systèmes de culture protégés, adaptés, et à la sensibilisation sur les bonnes pratiques d'irrigation en zones urbaines d'Afrique centrale " devrait être déployé au Congo.

Au Congo comme dans le reste de la sous-région, l'activité agricole s'articule autour des cultures maraichères, vivrières, fruitières et de rente. Les trois premières catégories, selon la FAO, sont destinées aux marchés locaux. L'essentiel de la production vivrière est autoconsommé, les exploitations traditionnelles sur brulis et sur des petites surfaces sont faiblement mécanisées et l'utilisation d'intrants performants est marginale.

L'essentiel du projet concerne le maraîchage qui se pratique dans de petites structures en périphérie des principales villes avec des niveaux de production faibles. Cependant, les maraîchers recourent de manière abusive et anarchique aux pesticides chimiques, ainsi qu'aux eaux usées pour irriguer leurs plantations.

La finalité du projet FAO est d'arriver à accroître la capacité productive des systèmes de productions agricoles ; à sensibiliser les producteurs et formateurs aux opportunités de production sous-abri adaptées au contexte local ; et à élaborer un guide pratique servant de document de référence des cultures protégées en Afrique centrale.