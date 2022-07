Congo-Brazzaville: Littérature - "La plume et le masque", vingt et un instantanés sur le Covid-19

Vingt et un écrivains membres de l'association des auteurs et écrivains des Hauts de France, dont le Franco-congolais, Brice Arsène Mankou, ont mis leur talent et génie littéraire pour produire un recueil de nouvelles intitulé : La plume et le masque.

La crise sanitaire que nous traversons depuis bientôt deux ans ne se prête guère aux réjouissances qui accompagnent traditionnellement les fêtes de fin d'année et la période des vœux. En guise de prise de conscience littéraire, les écrivains de l'Association des auteurs des Hauts de France, Adan, ont exprimé leur inspiration à propos de cette pandémie.

À travers 140 pages, ce sont vingt et un arrêts sur image rassemblés, vingt et une émotions que les auteurs invitent à partager au fil des pages. Derrière le masque... le bonheur de la plume !

Dans sa préface, Brigitte Cassette, écrivaine et présidente de l'Association des auteurs des Hauts-de-France, témoigne et s'interroge : " Et les auteurs ? Comment peuvent-ils combattre cette situation qui déstabilise le monde avec l'intensité d'un séisme ravageur ? Comment expriment-ils leur crainte et leur indignation ? Leur confiance et leur espoir ? Ils prennent leur plume et font ce qu'ils savent faire... ".