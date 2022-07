Ile Maurice: Ruby Naidu - Pour que les personnes âgées solitaires ne manquent de rien

La population mauricienne est vieillissante. Au fur et à mesure que les facultés des personnes âgées déclineront, elles auront besoin d'être assistées dans leurs besoins quotidiens. Si certains pourront compter sur leurs enfants ou sur le personnel des institutions, d'autres dont les enfants ont émigré et qui ne disposent pas de gros moyens, auront à se fier à une tierce personne. C'est cette main secourable pour les activités quotidiennes que Ruby Naidu se propose d'être pour les personnes âgées, pour celles à mobilité réduite et pour parents débordés.

Cette native de Port-Louis est de nature réservée. On arrive tout de même à lui soutirer des informations. Elle est la fille du propriétaire d'un studio de photographie réputé de la capitale. A un moment, la famille Naidu a migré à Goodlands, tout en conservant son activité professionnelle à Port-Louis. C'est au collège Bon et Perpétuel Secours que Ruby Naidu a fait ses études secondaires. Tout son temps libre ou presque, elle le passait dans le studio de photographie familial, apprenant à développer des photos, quand elle ne s'initiait pas à leurs retouches. Lorsqu'elle a terminé ses études, c'est toujours dans le studio familial qu'elle a pris de l'emploi jusqu'à son mariage. Elle s'est alors installée dans le sud de l'île, y opérant son studio de photographie, développant et retouchant les photos sur ordinateur.

Ayant mis un terme à cette activité voilà quatre ans, cette mère de trois fils, âgés respectivement de 17, 15 et huit ans, est redevenue célibataire. Elle a alors remis le cap sur Goodlands. Mais ne voulant plus passer ses journées dans un labo de photos ni derrière l'écran d'un ordinateur, elle s'est dit qu'elle ferait autre chose. En observant son environnement, elle a réalisé que plusieurs des voisines de ses parents défunts sont des personnes âgées, qui ont perdu une certaine autonomie mais qui ne peuvent compter que sur elles car elles sont sans enfant, quand ces derniers n'ont pas émigré. "J'ai commencé à m'interroger sur leur sort quand des voisins, un couple de septuagénaires dont les enfants vivent en France, m'ont demandé de les emmener à leur rendez-vous à l'hôpital. Et en regardant un peu plus loin autour de moi, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres voisins, qui avaient également un réel besoin de soutien car leur mobilité était réduite et elles souffraient de solitude."

La voie de cette femme très indépendante était alors toute trouvée. Elle se dit qu'elle va offrir ses services en tant que fille de courses, pendant féminin des garçons de courses, et qu'elle pourrait aussi agir comme concierge personnelle pour les personnes âgées, qui sont grabataires, celles qui ont perdu leur autonomie et pour les parents qui sont débordés et qui n'arrivent pas toujours à concilier travail et besoins de leurs enfants. "Je crois que j'avais cette vocation de rendre service en moi depuis toujours. Aider, c'est quelque chose de gratifiant pour moi. Je considère qu'être humain, c'est justement cela, secourir les autres. Mais les personnes âgées ne peuvent se fier à tout le monde. La personne qui les dépanne doit être intègre et de confiance car elles sont vulnérables et doivent être protégées."

Elle s'est alors dit qu'elle élargirait son public au-delà de Goodlands et couvrirait Grand-Baie, Trou-aux-Biches, Pointe-aux-Piments, Roches-Noires, Rivière du Rempart. Que propose Ruby Naidu au juste comme services ? Conduisant elle-même sa voiture, elle est prête à emmener les personnes âgées ou celles à mobilité réduite à leur rendez-vous médical à l'hôpital ou en clinique, faire leurs emplettes au supermarché ou au marché, les conduire chez le coiffeur, les attendre et les ramener ensuite à la maison. Pour celles qui sont grabataires, elle peut faire leurs courses, les emmener voir le médecin ou juste aller récupérer leurs médicaments à la pharmacie. "Je suis capable de cuisiner un peu pour elles, voire faire une petite vaisselle. Mais si elles ont besoin des services ponctuels d'une employée de maison, je peux les mettre en rapport avec des personnes de confiance que je connais. Et si elles veulent organiser un déjeuner ou un dîner, je peux même le faire pour elles." Elle se définit comme la "solution intermédiaire entre la maison et le home". Elle est prête à assurer le même service pour les personnes handicapées qui en auraient besoin.

Pour les parents débordés, Ruby Naidu peut se charger d'aller déposer leurs enfants à des leçons particulières ou les récupérer pour les ramener à la maison, à des fêtes d'enfants ou à leurs activités de loisirs. "Beaucoup de parents travaillent et n'ont pas le temps. Même les mamans femmes au foyer ont besoin de souffler de temps à autre et de s'accorder du temps pour elles. Je peux alors prendre le relai."

Même si Ruby Naidu, qui est bilingue, se dit davantage disponible entre 9 et 15 heures, elle va travailler On-call. "C'est négociable", affirme-t-elle, en s'empressant de préciser qu'elle ne compte pas pratiquer des prix coupe-gorge. "Mes tarifs seront raisonnables, presque humanitaires. Il y aura un flat fee et ensuite tout dépendra de la distance à parcourir. Je veux aider les gens dans la mesure de mes capacités."

Pour l'heure, elle va tâter le terrain et sonder la demande. Elle a déjà pensé à un nom pour sa future compagnie, soit LadyBug. Ce n'est pas pour rien qu'elle a opté pour cette appellation équivalente à 'coccinelle' en français. Car mine de rien, ce petit insecte que l'on voit de moins en moins, aussi connu comme la bête à bon Dieu, est très utile à l'homme. En effet, la coccinelle se nourrit des pucerons et agit comme un insecticide naturel. Elle est considérée comme la meilleure amie des jardiniers. C'est tout dire...