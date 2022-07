Ile Maurice: Compétition de photographie sous-marine - Coup d'envoi de la 3e édition de Photo H2O

Organisée par Gérald Rambert, directeur général de Sundivers ltd, et Odysseo, la 3ème édition de Photo H2O débutera le 7 août. Cette année, deux catégories seront proposées. Le concours de photos sous-marines est ouvert à tous les plongeurs possédant une licence MSDA valide et un SMB (Server Message Block). La cérémonie de clôture aura lieu le mercredi 10 août.

Les concurrents de la première compétition devront s'affronter en deux plongées, afin d'inscrire leurs photos dans trois catégories respectives, à savoir, grand angle (avec ou sans modèle), portrait de poissons et le poisson Macro.

Quant au deuxième concours, il est ouvert à tous les photographes sous-marins qui ont plongé dans les eaux mauriciennes au cours des cinq dernières années. Ils seront autorisés à soumettre trois de leurs meilleures photos dans une catégorie portfolio.

"Le but de ce concours est de promouvoir le monde sous-marin que notre île paradisiaque a à offrir et nous pensons qu'un tel événement peut sensibiliser le grand public et promouvoir les activités de plongée sous-marine à Maurice", a déclaré Gérald Rambert, photographe sous-marin, directeur général de Sundivers ltd.

Les jurys sont composés de personnalités institutionnelles et de photographes sous-marins.