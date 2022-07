Sénégal: Conditions sociales pénibles des personnes handicapées, exclusion de fait du système - Yatma Fall sans filtre

Le président de la Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées (FSAPH), Yatma Fall, est revenu, pour "Sud Quotidien", sur les différents problèmes que rencontrent les personnes handicapées au Sénégal. Il a aussi évoqué les solutions préconisées par sa structure pour l'amélioration des conditions de vie des personnes infirmes, plus particulièrement la Carte d'égalité des chances qui, malgré son effectivité, souffre de moult manquements, faute de suivi.

Ils sont souvent les parents pauvres de la société sénégalaise. Là, on fait allusion aux individus vivant avec un handicap. Vivant des conditions sociales parfois difficiles, relativement marginalisées, exclues ou presque du système et réduites à tendre la main (mendicité) pour survivre, le sort de nombre des personnes handicapées est peu enviable. Les politiques et programmes (quotas dans les recrutements, adaptation des édifices publiques, prise en charge sociale... ) en cours ou annoncés par différents gouvernements en leur faveur n'y feront rien ; la discrimination, c'est leur quotidien.

Interrogé par Sud Quotidien, le président de la Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées (FSAPH), Yatma Fall liste que les difficultés majeures auxquelles sont confrontées les personnes infirmes se résument à, entre autres, l'accès aux "services sociaux de base", à savoir l'accès à la santé, à l'éducation, à la formation, à la réadaptation, à l'insertion socio-économique, à l'habitat, aux infrastructures et aux transports. "Nos établissements scolaires, nos universités, nos centres de formation ne sont ni conçus ni construits en fonction qu'il puisse y avoir des apprenants handicapés", dénonce M. Fall. "Ensuite, les enseignants ne sont pas préparés à prendre en charge des apprenants handicapés dans leur curriculum de formation. Le matériel didactique utilisé n'est pas adapté aux différents types de handicaps. Par exemple, un jeune enfant aveugle n'a pas besoin de livre, d'ardoise, craie ou de tableau, en ce sens qu'il ne voit pas. Mais, il y a d'autres matériels qu'il peut utiliser à la place, notamment le poinçon et la tablette. Or, le poinçon et la tablette ne sont pas comptabilisés dans le matériel scolaire. Ce qui constitue, de facto, un frein pour leur éducation".

A CAUSE DES PROBLEMES D'ACCES A L'EDUCATION ET L'EMPLOI, LES RUES DE DAKAR ET DES GRANDES VILLES INFESTEES DE MENDIANTS HANDICAPES, VICTIMES D'UN SYSTEME D'EXCLUSION DE FAIT

Dans la même veine, le juriste de formation, par ailleurs consultant international, dit que les personnes handicapées se voient aussi confronter à des problèmes d'accès à l'emploi. "Les entraves liées à l'accès à l'emploi et à l'insertion se comprennent également. Quand on n'a pas la possibilité d'aller à l'école, de fréquenter un centre de formation, on ne peut pas avoir de métier. Et quand on est une personne handicapée sans emploi au Sénégal, la seule alternative qui s'offre à nous, c'est la mendicité. D'ailleurs, c'est pourquoi les rues de Dakar et des grandes villes du pays sont infestées de jeunes mendiants handicapés, face à un système d'exclusion de fait qui est là", déplore Yatma Fall.

Hormis l'éducation et la formation, l'accès aux infrastructures constitue un véritable casse-tête pour les personnes infimes. "L'autre difficulté est en rapport avec l'aménagement du cadre de vie en général et l'accessibilité. Aujourd'hui, au Sénégal, on est en train de construire des infrastructures de dernière génération, des ponts, des autoponts, des autoroutes. On a le Train Express Régional (TER), le Bus Rapid Transit (BRT), entre autres infrastructures qui sont en chantier. Mais, on ne doit jamais perdre de vue que ces infrastructures sont destinées à l'usage des citoyens. Et que parmi les citoyens, il y en a qui sont handicapés et dont la spécificité doit être prise en compte. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et cela limite la participation des personnes handicapées dans la marche de la société", regrette-t-il.

LA CROISADE CONTRE UN CAUCHEMAR SOCIAL

Interpellé sur les démarches menées pour pallier ce triste phénomène social, le consultant international rétorque : "face à ces difficultés, les organisations de personnes handicapées, notamment la Fédération Sénégalaise des Associations de personnes handicapées (FSAPH), qui regroupe l'ensemble des 29 Associations de personnes handicapées de tous bords, a mené le plaidoyer auprès de l'État et des différents partenaires jusqu'à arriver, en 2010, à l'adoption de la Loi d'orientation sociale. Une loi dans laquelle on a mis des mécanismes, dont la mise en œuvre devrait permettre de résorber ces difficultés déjà diagnostiquées. Ces mécanismes sont la Haute autorité chargée des personnes handicapées, les Programmes de réadaptation à base communautaire, le Fond d'appui pour les personnes handicapées et la Carte d'égalité des chances", informe-t-il. Cependant, souligne-t-il, pour le regretter, de tous ces mécanismes énumérés, seule la Carte d'égalité des chances est effective.

UNE CARTE D'ÉGALITÉ DES CHANCES QUI SOUFFRE DE DEUX MANQUEMENTS

"La Carte d'égalité des chances, quoique effective, parce que lancée depuis 2015, pose deux principaux problèmes : l'un est lié à sa fonction d'identification de la personne, comme étant une personne handicapée, tandis que l'autre concerne sa fonction ayant trait à l'accès aux services sociaux de base ou à la protection sociale. C'est-à-dire le détenteur handicapé de la Carte d'égalité des chances devrait, en principe, avoir un accès beaucoup plus facile aux différents services sociaux de base, comme la santé, l'éducation, l'emploi, les transports, l'habitat, etc.", indique le patron de la FSAPH lors de l'entretien.

Seulement, explique M. Fall, la fonction d'identification de la Carte d'égalité des chances comporte des inconvénients qui résident dans le fait que sur une "cible estimée à 3 millions de personnes, il n'y a que 70 milles cartes qui ont été établies. Ce qui prouve la lenteur du processus de distribution des Cartes d'égalité des chances".

De même, des manquements sont notés dans la fonction d'accès aux services sociaux de base de la Carte d'égalité des chances. "Quant à sa fonction liées à l'accès aux services sociaux de base ou à la protection sociale, elle souffre de la non effectivité des services portés par la carte, dans la mesure où les détenteurs de la Carte d'égalité des chances n'ont toujours pas accès à ces différents services connexes (santé, éducation, emploi, transports, habitat, etc.)."

POUR UN CONSEIL PRESIDENTIEL SUR LE HANDICAP ET L'ERECTION DE LA CARTE D'EGALITE DES CHANCES EN PROGRAMME NATIONAL

Pour faciliter la détention de la Carte d'égalité des chances à l'ayant droit, la Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées a proposé l'érection de la carte en "Programme national de la carte d'égalité des chances". De ce fait, on pourra doter ledit programme de moyens humains, logistiques, techniques et financiers pour permettre aux services compétents de se déployer partout au Sénégal et d'enrôler les personnes handicapées, y compris celles qui vivent dans des endroits les plus "reculés", parce que la loi "dispose" que toute personne handicapée doit acquérir une Carte d'égalité des chances, déclare l'interlocuteur de "Sud Quotidien".

En ce qui concerne la non effectivité des services afférents à la carte, Yatma Fall et Cie préconisent que le président de la République, en l'absence d'un Premier ministre, convoque un Conseil présidentiel sur le handicap afin de mobiliser tous les "ministères sectoriels, en ce sens que le handicap est un problème transversal" impliquant plusieurs domaines d'activités. Après un rapport circonstancié, le Chef de l'État pourra, à ce titre, appréhender réellement les problèmes et donner les instructions idoines aux différents ministères pour que chacun d'entre eux joue le rôle qui est le sien dans l'effectivité des services portés par la Carte d'égalité des chances.

LES PERSONNES HANDICAPÉES, INCONTOURNABLES POUR L'ÉMERGENCE DU PAYS

Selon le rapport publié par l'Organisation mondiale de la Santé et la Banque mondiale, les personnes handicapées représentent 15,5% de la population sénégalaise ; soit environ 3 millions de personnes. Du coup, le président de la Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées considère que le Sénégal ne peut pas se passer des personnes handicapées dans sa stratégie visant l'émergence, partant effectivement de leur poids démographique non négligeable.