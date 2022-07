Congo-Kinshasa: Kindu - La societé civile salue la reprise des émissions de Radio Okapi

Après plus d'un mois d'interruption de la Radio Okapi à la suite d'une panne, Radio Okapi est de nouveau captée à Kindu, la société civile Forces vives du Maniema a, au nom de toute la population locale, remercié vendredi 29 juillet les autorités de ce media d'avoir résolu ce problème. Selon cette organisation citoyenne, au moment où Radio Okapi n'émettait pas, la population locale a été privée de son droit d'être informée.

Le président de la société civile Forces vives du Maniema, Stéphane Kamundala, dit sa satisfaction :

" Je suis très content au nom de la société civile de la province du Maniema de remercier sincèrement et vivement les autorités de la radio Okapi, qui venaient de (décanter) la situation qu'a connue la radio au niveau de la province du Maniema. Il vous souviendra que depuis un temps, plus d'un mois, nous étions coupés de toutes les informations, parce que le matériel installé au Maniema était en panne. Et Dieu merci, on venait de les réparer et nous sommes très heureux d'être encore connectés. Bravo, coup de chapeau aux autorités qui ont pensé rapidement à résoudre le problème. "

Il indique la population locale a connu du retard par rapport à toutes les informations qui se sont passées au pays :

" Les histoires du Nord-Kivu, par exemple, lorsque le militaire (congolais) a eu à entrer au Rwanda, n'eût été les réseaux sociaux, on ne le comprendrait pas, on ne le connaîtrait pas. Mais, si la radio Okapi émettait comme elle en a l'habitude, on serait alors à la page. "

Selon la même source, la population fait aussi fasse à la circulation de mauvaises informations. " Mais, avec la radio Okapi, quand on entend une information, on sait que c'est une vraie information. Et on peut se l'approprier, parce que on se prépare en conséquence surtout nous qui gérons des institutions citoyennes à travers la province ", a affirmé Stéphane Kamundala.