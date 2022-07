Ile Maurice: Hippisme - Consul Of War justifie sa cote de favori

Le coursier de l'écurie Daby était, sur le papier, le grandissime favori de l'épreuve principale de ce samedi 30 juillet. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a justifié avec brio sa cote de favori en remportant une victoire des plus aisées. Ses adversaires n'y ont, en effet, vu que du feu lors de l'emballage final.

Au départ, c'est Prospector qui s'est montré le plus rapide pour diriger la course. Your Pace Or Mine, qu'on attendait de voir à l'avant, n'a pas pris un bon départ et s'est retrouvé en arrière-garde. Backpacker était, lui, bien placé dans le box seat tandis que Consul Of War évoluait à son extérieur. Tsitsikamma Dance était lui aussi contraint à évoluer en one-off. Le meneur a imprimé son pas à la course et bien que Consul Of War ait fait la course en one-off, il ne faisait aucun doute durant le trajet qu'il allait avoir une belle chance. Une fois que son jockey De Oliveira lui a demandé l'effort nécessaire, il s'est détaché pour remporter une facile victoire devant Prospector.

L'écurie Perdrau et son jockey Bernard Fayd'Herbe ont réussi une bonne journée avec deux succès. Ce duo s'est d'abord illustré avec Courtroom Magic dans la cinquième course. Ce dernier a fait la course dans le dos de l'animateur avant de faire la différence au finish. Fort de ce succès, ce tandem devait doubler la mise avec Desert Boy dans le sprint pur de la 7e épreuve. A noter que Mauritius a été retiré de cette course pour cause de boiterie.

L'écurie Perdrau espérait réaliser le triplé dans la course de clôture avec Bollinger mais c'était mal connaître Cloud Seeder (José Da Silva). L'élève d'Amar Sewdyal, en l'absence d'autres frontrunners, a pris la direction des opérations très facilement. Il a eu le loisir d'imposer son rythme à la course avant d'en remettre une couche à l'entrée de la ligne droite. Bollinger s'est amené très fort en fin de parcours mais Cloud Seeder a fait preuve de ténacité, parvenant à conserver un mince avantage sur le coursier de l'écurie Perdrau.

Outre cette victoire avec Cloud Seeder, l'écurie Amar Sewdyal a un peu plus tôt gagné avec Jet Stream dans la quatrième course de la journée. Ce coursier a terminé comme un boulet de canon pour s'imposer.

The It Factor : la surprise du chef

La surprise lors de cette journée est venue dans la troisième course avec The It Factor ( 25/1). Ce pensionnaire de l'écurie Mahadia, associé à Rakesh Bhaugeerothee, a pris la position tête et corde avant de filer vers la victoire.

La journée avait débuté avec la victoire de Bypass (Mervin Teetan). A l'aise sur la distance du jour, il a placé une bonne accélération pour dominer Celestial Magma. Le grand favori de la deuxième course, Lockdown, a, lui, repondu présent en remportant une victoire des plus faciles. Sur ce qu'il a démontré ce samedi après-midi, il sera très redoutable lors de ses prochaines sorties.