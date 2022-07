Soudan: Daglo - Le Gouvernement est déterminé à imposer le prestige de l'Etat

Genaina — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Mohamed Hamdan Daglo, a affirmé que l'État de l'Ouest Darfour Genaina, 29 juillet (SUNA)-Le Vice-Président du Conseil de souveraineté de transition(TSC), le Général Mohamed Hamdan Daglo, a affirmé que l'État de l'Ouest Darfour qui accueille aujourd'hui le "Festival de la Paix" est une preuve du rétablissement de l'État après des disputes et des conflits que l'État de l'Ouest Darfour a souffert pour trois ans et au cours desquels la vie d'un certain nombre de personnes a été revendiquée sans justification.

Parlant aujourd'hui au programme "Radio Conférence" de la ville Genaina, capitale de l'État de l'Ouest Darfour , Daglo a remercié tous ceux qui ont contribué à la réalisation de la paix qui est devenue une réalité, révélant que les composantes de l'État ont renoncé à la division et à la haine et que l'esprit de réconciliation et de tolérance a prévalu parmi eux.

Il a déclaré que le Soudan souffre depuis longtemps de séditions et que le gouvernement est déterminé à imposer le prestige de l'État après les réconciliations qui ont été faites ainsi que le rapatriement des personnes déplacées dans leurs villages d'origine.

Daglo a souligné que l'objectif de ce festival culturel et sportif sans précédent dans la ville de Genaina est de relancer l'esprit de tolérance et de pardon dans tous les États de Darfour et de renoncer au discours de haine et à la division.

" Nous sommes dans cet état depuis environ de deux mois et nous avons apporté la paix dans la réalité" a-t-il ajouté.

Le Vice-Président du CST a évoqué les problèmes des États de Darfour, affirmant que l'accord de paix de Juba a résolu ces questions, soulignant la nécessité de traiter les causes profondes du problème et de mettre fin à la sédition qui s'est exacerbée après le changement et de démasquer ceux qui en sont responsables.

Il a appelé à ne pas exploiter la liberté qui, a-t-il expliqué, ne signifie pas le chao.

En ce qui concerne la propagation des armes dans les États de Darfour, il a souligné qu'elle existait depuis les temps anciens, mais qu'elle s'est aggravée depuis la déclaration de la rébellion en 2003, et aussi après la formation de la défense populaire, des gardes-frontières et de la sécurité des tribus, soulignant que des efforts ont été faits dans le passé pour les collecter, mais la nature de la région et la dissimulation des armes par les citoyens, en particulier les bergers, qui possèdent plusieurs armes, a rendu difficile pour les collecter.

Daglo a également révélé la collecte de milliers de motos qui ont été utilisées dans des phénomènes négatifs et a souligné l'importance de la stabilité des pays de la région, en particulier la Libye frère, surtout dans son désert où toutes sortes de crimes sont commises, exprimant l'espoir qu'elle sera stable et jouira de la sécurité et la paix.

Il a révélé l'émergence de certaines tendances illégales de la part de certains des mouvements qui ont signé l'accord de paix, moyennant leurs licences et la légalisation des armes. Il a fait allusion à l'entrée d'armes et de véhicules dans le Djebel Marra au nom des forces qui ont signé la paix de Juba, soulignant la nécessité de savoir qui a apporté les armes au Darfour.

Le Vice-Président du CST a dit que la clause des arrangements de sécurité doit être mise en œuvre après la graduation d'un groupe de forces de sécurité et de protection des civils il y a quelques jours pour rejoindre les forces conjointes, soulignant la nécessité de rassembler et de spécifier les emplacements pour les forces qui ont signé la paix de Juba, ajoutant : "Nous ne permettons pas de porter l'arme sans la permission des autorités concernées."

En faisant allusion aux réconciliations tribales et aux événements qui ont eu lieu il y a quelques jours dans la région d'Azerni, Daglo a dit que la signature de la paix ne signifie pas que celui qui l'a signée va à Khartoum juste après sa signature, mais plutôt qu'il est responsable de tout événement qui se produit par son clan.

Il a ajouté que les forces conjointes, une fois informées de la survenue d'un affrontement tribal dans la région d'Azerni, se sont immédiatement déplacées et ont arrêté le combat et arrêté ceux qui étaient impliqués dans l'incident et qu'un certain nombre d'entre eux ont été déportés dans les prisons de Port-Soudan, affirmant que le gouvernement est déterminé à imposer le prestige de l'État et à prévenir le chaos et les phénomènes négatifs.

Daglo a souligné l'importance du rôle de l'administration indigène pour la réalisation de la paix et la promulgation d'une loi organisant son travail.