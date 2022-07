Soudan: Le Sous-Secrétaire de l'Information regagne le pays en provenance de Jordanie

Khartoum — Le Sous-Secrétaire par intérim du Ministère de la Culture et de l'Information, Dr. Nasr-Eddin Ahmed Mohamed, est rentré à Khartoum Samedi matin en provenance de la Jordanie après sa participation aux réunions du Secrétariat Général de la Ligue Arabe du secteur des médias et des communications et du Département Technique du Conseil des Ministres Arabes de la Culture et de l'Information, en coordination avec la Commission Arabe pour la Radiodiffusion par Satellite.

La participation est considérée comme l'un des forums les plus importants pour traiter les questions médiatiques, promouvoir les concepts médiatiques et professionnels, et immuniser les jeunes générations contre les conflits et les comportements extrémistes.

La réunion a discuté le rôle des médias pour la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, ainsi que les effets des médias électroniques et des jeux électroniques sur les communautés et les générations.

La conférence s'est soldée par des recommandations pour la promotion des médias et des communications Arabes, en plus d'établir une stratégie pour les secteurs des médias et des communications.