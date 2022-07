Algérie: Le CN participe à une conférence régionale sur la femme dans les partis politiques

Alger — Le Conseil de la nation prend part les 29 et 30 juillet dans la capitale jordanienne Amman aux travaux d'une conférence régionale sur "la femme dans les partis politiques dans le monde arabe", indique samedi un communiqué de la chambre haute du Parlement.

La sénatrice et membre de l'Union des femmes parlementaires arabes contre la violence faite aux femmes, Nouara Saâdia Djaâfar, prend part à cette rencontre qui permettra aux participants d'examiner "les défis et les opportunités relatifs à la participation de la femme dans les partis politiques", précise le communiqué.

Intervenant lors d'une séance sur "le rôle des partis et des forces politiques", Mme Nouara Djaâfar a évoqué l'expérience de l'Algérie dans ce domaine, soulignant que "les questions de la femme ont suscité de l'intérêt en Algérie et les réformes se sont alors succédé dans le système législatif, englobant notamment la Constitution et les lois sur l'état civil, la protection de la femme contre la violence, les élections et les partis politiques".

La même responsable a relevé, en outre, "les taux élevés de la participation de la femme dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement, de la magistrature et de la Santé", outre "sa présence honorable dans le corps diplomatique".

L'ordre du jour de cette conférence porte sur "l'examen de plusieurs thèmes, notamment le rôle des législations et des institutions de l'Etat dans la mise en place d'un environnement propice à la participation de la femme dans l'activité politique au sein des partis, le rôle des partis et des forces politiques ainsi que le rôle des médias et de la société civile dans le renforcement de la participation de la femme en politique".