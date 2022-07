Algérie: Mostaganem - Le 2e Salon international de l'agriculture prévu en septembre

Mostaganem — La deuxième édition du Salon international de l'agriculture "Mosta Expo" est prévue en septembre prochain, a-t-on appris samedi des organisateurs.

Le président de la Chambre d'agriculture de la wilaya de Mostaganem, Abdelkader Charef Bendaha a indiqué, à l'APS, que le 2e "Mosta Expo", absent l'an dernier à cause de la pandémie de Covid-19, devrait être organisé du 27 au 29 septembre prochain au niveau du Parc de loisirs "Mosta Land".

La manifestation économique vise à créer un espace de communication efficace entre différents acteurs du secteur agricole et à favoriser les échanges et les transactions entre les participants de différentes wilayas du pays, voire de pays étrangers, notamment dans le domaine technique et de l'innovation, en plus de mettre en valeur les capacités nationales dans ce domaine, a souligné M. Charef Bendaha.

Le comité d'organisation a prévu pour cette édition un espace couvert et un autre en plein air qui s'étend sur 50.000 mètres carrés pour recevoir environ 200 exposants d'Italie, de France, des Pays-Bas, du Danemark, de la Turquie, des Emirats arabes unis, de la Tunisie et de l'Algérie, selon Charef Bendaha qui a ajouté que 15.000 visiteurs sont attendu pour cette édition.

Les organisateurs ont mis en place, pour cette édition, un comité scientifique qui s'attèle à l'organisation et l'animation d'un riche programme devant être présenté trois jours durant et qui comprend des conférences, des ateliers de formation et diverses activités scientifiques au profit des professionnels, chercheurs, universitaires, voire les porteurs d'idées et les gérants de startups.

Le pays invité d'honneur sera connu incessamment, a-t-il déclaré, rappelant que l'Italie a été l'invité de la première édition tenue en 2019.

Le Salon international "Mosta Expo" est organisé sous l'égide du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et du wali de Mostaganem, à l'initiative de la Chambre nationale et de wilaya de l'agriculture et de la direction de wilaya des services agricoles (DSA), pour valoriser le potentiel du secteur, développer les techniques, dégager des solutions innovantes et ouvrir de nouvelles perspectives pour les professionnels, a souligné M. Charef Bendaha.