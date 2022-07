Algérie: Lancement des travaux d'exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet

TINDOUF - Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a procédé, samedi, au lancement des travaux d'exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet (Tindouf), dans le cadre de sa visite dans cette wilaya.

Le lancement des travaux a eu lieu dans la zone ouest de Gara Djebilet où se déroulera la phase expérimentale pour l'exploitation de cette mine.

Gara Djebilet-Ouest s'étend sur 5.000 hectares, soit le tiers de la superficie totale de la mine (15.000 ha).

Selon les explications fournies au ministre, les réserves de la zone Ouest sont de l'ordre de 1 milliard de tonnes de fer.

Le président de la République avait ordonné de mettre en œuvre ce projet "stratégique" selon une approche "intégrée" et "de manière complémentaire" avec les différents projets industriels et infrastructures y afférents, et ce, dans le cadre d'un calendrier défini.

Lors de cette visite, M. Arkab procèdera, également, à l'inauguration et au lancement de plusieurs projets liés au secteur de l'électricité et du gaz visant à renforcer et assurer l'approvisionnement de cette wilaya en énergie.