Afrique: L'appel à un scrutin apaisé du Conseil national du Laïcat du Sénégal

Chers compatriotes, Notre pays prend le chemin des élections législatives du 31 juillet 2022.

Depuis le lancement officiel de la campagne, les Sénégalaises et Sénégalais se mobilisent un peu partout sur le territoire national et à travers le monde pour ce grand rendez-vous. C'est un moment majeur dans la vie d'une démocratie, un tournant important pour une nation qui doit lui permettre de se choisir les hommes et les femmes qui siégeront pendant une législature dans l'une des institutions clés du dispositif d'un État. La longue et riche tradition démocratique du Sénégal nous a permis de construire non seulement une stabilité politique et sociale indéniable, mais aussi une exemplarité et une notoriété reconnues à travers le monde. Ce patrimoine légué par nos devanciers nous vaut un vivre ensemble exemplaire, une conjugaison harmonieuse de nos diversités et un génie politique et institutionnel qui font la fierté du Sénégal et de ses citoyens. Nous avons l'impérieuse obligation d'œuvrer à la préservation de ce leg, de le renforcer et de le transmettre aux générations futures, de la meilleure manière. Les élections législatives se déroulent dans un contexte politique tendu, un climat social difficile pour les ménages, une atmosphère sécuritaire délicate, une situation sousrégionale marquée par une instabilité politico-institutionnelle préoccupante et une actualité politique mondiale qui n'est pas rassurante. Dans un tel contexte, le Conseil National du Laïcat du Sénégal (CNL), fidèle à sa mission de promotion des valeurs humaines fondamentales, notamment la dignité humaine, la liberté, la justice et la paix, regrette et condamne les actes de violences constatés lors de certaines manifestations politiques, d'où qu'ils viennent. Pour un scrutin transparent, sincère et dont les résultats seront acceptés par tous, le CNL invite tous les acteurs impliqués dans la compétition électorale à agir dans le respect des règles du jeu démocratique, en privilégiant les idées et les projets de société.

Le CNL encourage les parties à mettre en avant l'intérêt supérieur de la Nation et à éviter toute forme de violence et d'actes pouvant compromettre la stabilité de notre pays. Aussi, le CNL fait appel au sens aigu des responsabilités de toutes les parties prenantes du processus électoral pour faire respecter rigoureusement les lois et règlements qui organisent le scrutin pour l'intérêt du pays. Au demeurant, le Conseil National convie particulièrement les coalitions politiques en compétition à prendre connaissance de la contribution de l'Église contenue dans les Actes du forum de commémoration du 25e anniversaire de la lettre pastorale des Evêques du Sénégal publiée le 20 novembre 1994 sur le thème : " Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix ". Ce forum s'est tenu à Thiès les 8 et 9 juin 2021. Le CNL invite l'État à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de tous les citoyens et le déroulement normal du scrutin afin que le Sénégal soit le grand gagnant de cette compétition. Le Conseil National du Laïcat prie pour que Dieu Bénisse le Sénégal.

Pour le Conseil National du Laïcat du Sénégal Dr Philippe Abraham Birane TINE