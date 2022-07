Cote d'Ivoire: Infrastructure sanitaire- Abobo aura son Chu dans 36 mois

Dans 36 mois, si les délais d'exécution des travaux sont ténus, Abobo(Nord – Abidjan) aura son Centre hospitalier universitaire,( Chu). Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé, le samedi 30 juillet 2022 à Abidjan, au lancement des travaux.

Cette infrastructure sanitaire de la commune d'Abobo aura une capacité de 600 lits. Selon les services de la Primature, cet établissement sanitaire, qui a mobilisé une enveloppe budgétaire de 80 milliards de Fcfa, sera construit sur une superficie de 18 hectares, avec des bâtiments en R+2.

La nouvelle infrastructure sanitaire sera dotée de six pôles. Notamment, un pôle mère-enfant, un pôle tête et cou, un pôle ostéo-articulaire, un pôle abdomen, un pôle médecine et un pôle infectieux. Elle comprendra également un centre d’hémodialyse avec 50 générateurs.

Selon le Chef du gouvernement, la réalisation de cette infrastructure sanitaire "phare" du pays est une preuve majeure des actions concrètes du gouvernement dans le domaine de la santé. Non sans rappeler les efforts du gouvernement depuis 2012 ayant favorisé l'accès de tous aux soins de santé. Ces efforts se traduisent, a-t-il fait savoir, par l’adoption en 2017, d’un programme hospitalier de 850 milliards de Fcfa, prévoyant la construction, la réhabilitation et l’équipement de plusieurs établissements sanitaires sur l’ensemble du territoire national.

Dans le cadre du Programme social du gouvernement (Psgouv) dans sa phase 2 prévoit la construction de plus de 200 établissements sanitaires de premier contact et la réhabilitation de 400 d’entre eux est en cours de réalisation. « La carte sanitaire du pays se transforme à marche forcée pour le bien-être des populations et la réalisation de la Côte d’Ivoire solidaire », a relevé le chef du gouvernement.