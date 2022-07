Soudan: Atelier de travail recommande l'importance de passation pacifique du pouvoir et de transition démocratique

Khartoum — L'atelier de travail sur "Le Soudan troublé et l'avenir prometteur ", organisé par le groupe d'experts de mon pays à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), a recommandé Samedi l'examen des accords avec les compagnies qui investissent dans le domaine des minéraux, par rapport à la situation dans d'autres pays régionaux, de promulguer les lois régulant les minéraux et de les développer, ainsi que de préparer le département de géologie à assumer son rôle pour promouvoir ses laboratoires pour être compatible avec le progrès mondial et l'entrée du gouvernement comme une partie majeure dans l'investissement.

L'atelier a également recommandé l'importance de créer un dialogue de base constructif et transparent , de mettre en œuvre les résultats du dialogue avec des mécanismes clairs et d'en faire l'un des intérêts suprêmes de l'État " sécurité nationale", de former un parlement populaire en plus du parlement élu, et l'importance de commencer immédiatement à formuler des statistiques précises sur la corruption avec la participation des acteurs responsables du parquet public, de la Justice, des Forces De Police, des avocats et des activistes, et d'empêcher les autorités souveraines officielles de s'ingérer dans les affaires de corruption, que ce soit positivement ou négativement.

L'atelier de travail a recommandé l'examen du financement politique des partis, des organisations et des individus, d'élever le niveau culturel et social des citoyens pour faire face à toutes indications ou d'appels d'aspects racistes et régionaux dans l'État, de prévenir l'exploitation des politiciens et des hommes d'État des crises de racisme et de régionalisme ou des conséquences des guerres et des conflits armés ou non armés, et de déterminer des sanctions dissuasives pour quiconque qui s'engage dans des actes de racisme ou de régionalisme.

L'atelier, administré par le Professeur Ahmed Sabah- Al-Khair, a passé en revue un certain nombre de papiers, qui incluent la crise politique au Soudan - les causes et les solutions, le rôle des ressources minérales et leur contribution au développement durable, la dimension et les risques du racisme et du régionalisme au Soudan, l'importance du dialogue communautaire dans la réforme de la situation économique et politique au Soudan et les économies de la corruption au Soudan.