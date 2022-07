Congo-Brazzaville: ENSP - Une centaine de finalistes prêts pour le monde de l'emploi

Après des années de dur labeur, cent-dix-neuf finalistes masters-ingénieurs de l'Ecole normale supérieure polytechnique (ENSP), promotion Jean-Jacques Bouya, ont été gratifiés le 29 juillet, au Palais des congrès. Fort de leurs atouts, ils espèrent compter sur l'appui du gouvernement et du secteur privé pour leur faciliter l'entrée dans le monde professionnel.

La première édition de la cérémonie de remise des diplômes et de gratification des finalistes masters-ingénieurs 2020-2021 de l'ENSP a été rehaussée par la présence de la professeure Delphine Edith Emmanuel, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique ; du ministre Jean-Jacques Bouya ; de la représentante de l'Unesco ; du corps professoral de l'Université Marien-Ngouabi etc.

Issus de plusieurs parcours, les finalistes de l'ENSP ont travaillé durant leur formation sur différents projets, chacun selon son domaine, notamment: en génie civil; maintenance industrielle; génie industriel alimentaire; contrôle qualité alimentaire; électronique; électrotechnique ainsi qu'en télécommunications. Grâce à la qualité des enseignements reçus, ils se disent aujourd'hui capables de suivre et accompagner un projet bien déterminé depuis son élaboration jusqu'à sa mise en œuvre. Aussi, être à même d'identifier divers dysfonctionnements techniques liés au lancement d'un projet et œuvrer à leur résolution ; de veiller à la conformité d'un projet ou d'un service ainsi qu'au respect du cahier des charges; d'appréhender toutes les implications éventuelles d'un projet, notamment les implications budgétaires, humaines, commerciales, environnementales et d'apporter les solutions appropriées.

" Fort de ces atouts, nous voulons compter sur le gouvernement afin de nous faciliter l'entrée dans le monde professionnel. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour obtenir ce précieux diplôme après cinq à six ans de dur labeur. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons atteint le sommet de notre objectif. Merci au corps professoral de l'ENSP pour: la qualité des enseignements dispensés, la compétence, la disponibilité des enseignants permanents et des vacataires... durant nos cursus académiques ", a déclaré Palma Abata, au nom de tous les finalistes de la promotion Jean-Jacques Bouya pour l'excellence.

Par ailleurs, elle a déploré les difficultés auxquelles font face les étudiants de l'ENSP tout au long de leur formation. Il s'agit, entre autres, du manque d'équipements nécessaires dans les laboratoires et ateliers, de difficultés d'obtention de bourses pour poursuivre le troisième cycle à l'étranger, du manque d'un accompagnement financier dans les initiatives et œuvres conçues par les étudiants.

Au regard de toutes ces doléances, la ministre a pris bonne note et promis que son département œuvrerait à l'amélioration des lacunes observées par les apprenants. Par ailleurs, elle a félicité les lauréats qui dès lors joueront leur partition dans l'histoire et la construction du Congo.

A ceux qui n'ont pas satisfait, Delphine Edith Emmanuel les encourage à redoubler d'efforts en vue de réussir prochainement.

Pour conclure, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a invité les partenaires et sponsors publics-privés de cet événement à contribuer à l'employabilité de ces jeunes qui n'attendent que de rendre à la nation congolaise l'investissement fait sur eux par leur sérieux et patriotisme.