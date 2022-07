Afrique: Jeux du Commonwealth l Natation - Kok Shun améliore le record des 17 et 18 ans au 50 m nage libre

On la connaissait spécialiste de la brasse et non du crawl. Pourtant, le 30 juillet, au 'Sandwell Aquatics Centre', Angleterre, Alicia Kok Shun a amélioré le record des 17 et 18 ans au 50 m nage libre. Et s'il est vrai qu'elle ne s'est pas qualifiée pour les demi-finales de l'épreuve, elle a quand même eu l'opportunité de remporter sa série.

27 secondes et 29 centièmes. C'est le temps qu'a réalisé, samedi, Alicia Kok Shun, au 50 m nage libre axu Jeux du Commonwealth. Elle était engagée dans la 4e série de cette nage avec un temps d'engagement de 28 secondes et 11 centièmes. Au final, elle a remporté sa course en améliorant l'ancienne marque des 17 et 18 ans - sur cette distance - que détenait Elodie Poo Cheong depuis le 30 août 2013 et qui était de 27 secondes et 44 centièmes. Avec ses 27 secondes et 29 centièmes, Alicia Kok Shun se rapproche du record national (toutes catégories) de Heather Arseth, qui date du 15 avril 2014. Cette marque est de 26 secondes et 85 centièmes.

Une série plus tôt, c'est Tessa Ip Hen Cheung qui était en action au 50 m nage libre. Elle a pris la 3e place de sa série en 28 secondes et 30 centièmes. Le meilleur temps des neuf séries de cette épreuve est allé à l'Australienne Shayna Jack dans le temps de 24 secondes et 31 centièmes.

Pour en revenir à Tessa Ip Hen Cheung, il faut rappeler que - le 29 juillet, au Sandwell Aquatics Centre - elle avait amélioré sa meilleure performance personnelle de la saison au 50 m brasse en nageant en 34.45 s (sa meilleure performance, jusque-là, était de 34.62 s réalisé aux championnats de natation d'hiver, à Côte d'Or fin juin).