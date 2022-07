Angola: Elections 2022 - Le MPLA exhorte les militants à ignorer les provocations

Benguela — Le premier secrétaire provincial du MPLA à Benguela, Luís Nunes, a exhorté samedi les militants, amis et sympathisants à ignorer les provocations de ceux " qui cherchent à discréditer le processus électoral en cours ".

S'exprimant lors d'un rassemblement, dans la municipalité de Chongoroi, qui a marqué l'ouverture de la campagne électorale du MPLA dans la province de Benguela, Luís Nunes a déclaré que certains groupes, qui entendent accéder au pouvoir à tout prix, fomentent des soupçons pour déformer la réalité des faits, discréditer le processus et déformer les valeurs de démocratie, de liberté, de paix et de réconciliation nationale.

Il a ajouté que le moment que vit le pays est le point culminant de la démocratie, où seule la volonté du peuple doit prévaloir.

"Nous devons respecter les différences, afin que nous puissions transformer le moment présent en une véritable célébration de notre jeune démocratie, qui doit être consolidée chaque jour, en comptant sur la contribution et l'attitude positive des citoyens", a-t-il souligné.

Il a appelé à maximiser les actions de mobilisation porte-à-porte et le contact direct avec les électeurs, afin que les citoyens connaissent le programme de gouvernance pour les cinq prochaines années et le manifeste électoral du MPLA.

Concernant le programme de son parti, Luís Nunes a souligné qu'il repose fondamentalement sur des axes, tels que la consolidation de la paix et de l'État de droit démocratique, la réforme de l'État, la justice, l'administration publique, les médias, la liberté d'expression et la société civile.

Promouvoir le développement équilibré du territoire, le développement du capital humain, de la culture et du sport, réduire les inégalités sociales, éradiquer la faim et la pauvreté, moderniser les infrastructures, assurer la diversité économique, défendre la souveraineté, l'intégrité, la sécurité et promouvoir l'image de l'Angola dans le contexte régional et international sont d'autres points forts du programme.

Il a estimé que " travailler avec le peuple, pour le peuple et par le peuple est crucial, afin que diverses actions puissent être menées dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'énergie et de l'eau, des moyens de communication, de l'emploi, de la réduction de la faim et de la lutter contre la pauvreté, la sécurité et pas seulement, dans toute la province ".

Il a rappelé les récentes inaugurations de l'Institut Supérieur de Sciences de l'Education (ISCED), à Benguela, et du campus universitaire, à Catumbela, la pose de la première pierre du futur hôpital municipal de Catumbela et la réouverture des avenues Sócrates Dáskalos et Salvador Correia, à Lobito, la construction d'écoles et de centres de santé à Chongoroi, et le nouveau système de collecte et de traitement de l'eau à Balombo.

Concernant l'emploi, a-t-il indiqué, 3.000 nouveaux techniciens ont rejoint la Santé et 3.700 professionnels et 650 aides de nettoyage dans l'Education.

Dans le cadre du Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM), plus de deux mille emplois directs et indirects ont été créés.

Le prochain acte politique du MPLA dans la province est prévu pour mercredi prochain, dans la municipalité de Caimbambo.

Selon la Commission provinciale électorale, 980 bureaux de vote sont installés dans la province de Benguela, pour couvrir un million 201 mille 192 électeurs inscrits, qui voteront dans 2 117 tables de vote.