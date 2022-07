Ile Maurice: Accident entre une voiture et le métro - Le conducteur raconte

Badauds, brouhaha, policiers... C'était le bazar, vendredi, presqu'en face du marché de Quatre-Bornes. Cela, après qu'une voiture a failli froisser la tôle de Mauricio... Ou l'inverse...

Il était 15 h 45 lorsque l'accident a eu lieu, confie ce pompier, âgé de 54 ans. "Je revenais de La Louise et à hauteur du marché, il y a deux feux. J'avais déjà dépassé le premier et m'apprêtais à dépasser le deuxième, près de la municipalité. Je tiens à préciser que les feux étaient alors au vert, mais il y avait un embouteillage devant. Je me suis arrêté, pour éviter le boîtier jaune... "

L'habitant de Port-Louis explique ensuite qu'alors que le tram arrivait, il a mal jugé son coup et a cru qu'il aurait le temps de contourner les rails et se rendre sur l'aire de stationnement, près de la gare. "Quand le conducteur du tram a vu ma voiture, il aurait dû freiner mais il a foncé droit sur moi. Il a égratigné ma voiture et heureusement que ce n'était pas plus grave que cela."

Comment cela se passe au niveau de l'assurance dans ce cas ? Que se passet-il si on égratigne un Mauricio ou vice versa ? "J'ai une assurance tous risques. Ce n'est que lundi que j'aurais une réponse à ce propos... " Mauricio, lui, serait sorti de cet accident sans blessure grave.

La version de Metro Express

Dans le sillage de cet accident, nous avons recherché la version de Metro Express Ltd. Qui explique que le tram venait de Phœnix en direction de Quatre-Bornes, Rose-Hill et Port-Louis. La voiture aurait dépassé les feux de signalisation sis à l'intersection entre la route et les rails, non loin du marché de Quatre-Bornes et s'est arrêtée en partie sur la boîte rouge et jaune après la ligne d'arrêt blanche pour les véhicules.

Le tram, qui avait la priorité, a continué sa route sur l'intersection et a ainsi "tout juste frôlé la voiture". D'accord, mais comment se fait-il que le conducteur du tram n'ait pas freiné en voyant la Honda? "Dans ce cas précis, il y a eu non-respect de la ligne blanche, stationnement sur la boîte rouge et jaune et arrêt après les feux de signalisation. La voiture est entrée dans la limite de la zone de contact avec le tram.

Heureusement qu'il n'y a pas eu de collision mais juste un léger 'frottement' entre le tram et la voiture. Nous rappelons aux conducteurs de respecterle code de la route et de noter que le "Light Rail Vehicle" a toujours la priorité aux intersections..." Quid des modalités d'assurance ? "Comme il n'y a pas eu de grands dégâts l'assurance ne rentre pas en jeu. Comme c'est une égratignure, la peinture va être prise en charge au dépôt... "