Afrique: Jeux du Commonwealth l Triathlon - L'Entêté et Staub font leurs meilleurs temps de la saison

Laurent L'Entêté et Julie Staub se sont surpassés, le 29 juillet, pour réaliser leurs meilleurs temps de la saison dans leurs catégories respectives.

A 'Sutton Park' où se déroulait sa course, Laurent L'Entêté a bouclé l'épreuve en 58 minutes et 04 secondes. Il y avait 45 participants au départ. 44 ont franchi la ligne d'arrivée. Pour l'épreuve de natation, le Mauricien a nagé en 9 minutes et 42 secondes. Il a pris 1 minute et 1 seconde pour quitter la zone de transition. Il était alors à la 25e place. A vélo, il a parcouru les 4 boucles de 5 km en 28 minutes et 8 secondes ; il était encore 25e à ce moment-là.

Quittant la transition après 25 secondes, il a ensuite couru les 5 km de course à pied qui lui restaient en 18 minutes et 48 secondes. S'étant fait dépasser par le Namibien Divan Du Plooy lors de la troisième épreuve, il a pris la 26e place dans le temps final de 58 minutes et 04 secondes, soit sa meilleure performance de la saison. Chez les hommes, l'épreuve a été remportée par l'Anglais Alex Yee en 50 mn et 34 s devant le Néo-Zélandais Hayden Wilde (50 minutes et 47 secondes) et l'Australien Matthew Hauser (50 min et 50 S).

Du côté des dames, Julie Staub a pris la 22e place sur 32 participantes. Son temps : 1 h 05 min et 33 secondes, soit sa meilleure performance de la saison; sa meilleure marque, avant les Jeux du Commonwealth, elle l'avait réalisée au Morne, le 8 mai dernier, en 1 h 07 minutes et 18 secondes. Le 29 juillet, après avoir nagé en 11 minutes et 15 secondes, Julie Staub occupait la 24e place en quittant la transition avec son vélo. Toutefois, sa prestation en cyclisme, en 32 minutes et 47 secondes, lui a permis de remonter à la 23e place.

A l'issue de la course à pied, qu'elle a parcourue en 19 minutes et 43 secondes, elle a franchi la ligne d'arrivée en 22e position. C'est Flora Duffy, représentante des Bermudes, qui a remporté l'épreuve (55 min 25 s), devant l'Anglaise Georgia Taylor-Brown (56 min 06 s) et l'Ecossaise Beth Potter (56 min 46 s).