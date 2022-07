Afrique du Sud: Pour le chef de l'Etat, la différence de salaire entre hommes et femmes dans le foot doit cesser

Président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa s'insurge contre la différence de salaire entre les hommes et les femmes dans le football.

Alors qu'il accueillait les Banyana Banyana, sacrées championnes d'Afrique à l'issue de la CAN féminine 2022, le chef de l'Etat sud-africain a évoqué le sujet. Pour lui, cette différence n'a pas de raison d'être.

" On m'a dit que vous obtenez 10 fois moins que ce que les hommes obtiennent quand ils jouent, et cela doit cesser. Nous sommes un pays non racial, démocratique et non sexiste. Je suis farouchement opposé à l'inégalité salariale et cela doit cesser ", a-t-il martelé dans des propos relayés par Sport News Africa.

" Vous êtes les reines de l'Afrique. Vous méritez un salaire égal pour le travail égal que vous fournissez. Nous devons augmenter le montant de la rémunération de ces jeunes femmes qui ont fait la fierté de notre pays. Mais une fois que cela sera fait, nous devons faire en sorte d'éliminer de manière pérenne toute forme d'inégalité des salaires ", a ajouté Cyril Ramaphosa.

A en croire les médias sud-africains, en dépit d'avoir remporté la CAN Féminine 2022, les Banyana Banyana ont perçu moins d'argent que les hommes qui étaient arrivés en quarts de finale de la CAN 2019.