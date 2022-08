Congo-Kinshasa: Des soldats de la MONUSCO tuent au moins deux personnes dans le territoire de Beni

Des soldats de la force des Nations unies ont fait feu ce dimanche 31 juillet sur des manifestants au poste-frontière de Kasindi, entre la RDC et l'Ouganda, faisant au moins deux morts et quatorze blessés.

Les faits se sont produits ce dimanche au poste-frontière de Kasindi. Des militaires de la brigade d'intervention de la Monusco, de retour de congés, ont forcé le passage en tirant en direction des personnes présentes sur les lieux. Au moins deux personnes tuées et 14 autres blessés, selon la société civile.

Difficile à cette heure de comprendre ce qui a pu se passer. Mais ce dramatique incident survient dans un contexte extrêmement tendu. Les manifestations se sont multipliées ces derniers jours à Beni, Goma, Butembo et d'autres localités, pour réclamer le départ de la Monusco. Durant ces manifestations, 19 personnes ont trouvé la mort.

La Mission de l'ONU en RDC a rapidement réagi cet après-midi à ce qu'elle qualifie d'" incident grave ". Dans un communiqué, Bintou Keita, sa cheffe, s'est dite " profondément choquée et consternée ". La Monusco juge " inqualifiable et irresponsable " le comportement de ses militaires qui ont fait feu. Elle annonce que " les auteurs de la fusillade ont été identifiés et mis aux arrêts en attendant les conclusions de l'enquête " qui, précise le communiqué, " a d'ores et déjà commencé avec les autorités congolaises ".

La mission assure en outre que " des contacts ont été établis avec le pays d'origine de ces militaires pour qu'une procédure judiciaire soit initiée urgemment afin que des sanctions exemplaires soient prises dans les meilleurs délais ".

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a quant à lui souligné " avec la plus grande fermeté " la nécessité d'établir la responsabilité de ces événements. Il a par ailleurs approuvé " la mise en détention du personnel militaire mis en cause dans cet incident et l'ouverture immédiate d'une enquête ", précise un communiqué.

Par la voix de son porte-parole Patrick Muyay, le gouvernement congolais " condamne et déplore vigoureusement cet incident malheureux ".