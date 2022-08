Burkina Faso: Soutenance traitement journalistique infos agricole à L'Obs. - Hadepté Da récolte 16/20

16/20. C'est par cette note que le jury a validé le rapport de fin de cycle pour l'obtention de la licence en Sciences et techniques de l'information et de la communication de Hadepté Da.

Le document de 75 pages a porté sur le thème "Le traitement journalistique de l'information agricole à L'Observateur Paalga ". La soutenance a eu lieu le lundi 25 juillet 2022 à l'IPERMIC.

Enfin le soulagement ! Hadepté Da, passionné des questions liées à l'agriculture, a présenté et défendu son rapport de fin de cycle pour l'obtention de la licence en Sciences et techniques de l'information et de la communication devant un jury présidé par le Dr Dimitri Régis Balima.

Dans ce rapport de 75 pages, l'étudiant, a entre autres, présenté L'Observateur Paalga, évoqué le déroulé de son stage académique dans le doyen des quotidiens burkinabè et présenté le contexte général dans lequel cette étude a été faite.

" Tous les journalistes ont été disponibles pour nous accompagner dans nos activités de stage. Ils n'ont ménagé aucun effort pour nous aider à mieux nous former et à développer en nous les aptitudes requises pour exercer la profession de journaliste. Les journalistes étaient surtout faciles d'accès. Cela a très vite facilité notre intégration et très vite nous nous sommes intégré et avons sympathisé avec tout le personnel de l'entreprise. Le personnel est très taquin et n'hésite pas à créer les conditions afin que le nouvel arrivant se sente comme en famille ", a-t-il dit à propos de L'Observateur Paalga.

Son passage à L'Obs. a suscité en lui un grand intérêt pour les questions en lien avec l'agriculture. C'est du reste pourquoi après son stage, et devenu journaliste confirmé, il s'est spécialisé dans le traitement de l'information agricole.

" Le traitement journalistique de l'information agricole à L'Observateur Paalga ", rappelons-le, est le thème de son rapport de fin de cycle. Dans ce document, l'impétrant explique que le pays est régulièrement confronté à des crises alimentaires ; problèmes pour lesquels les médias peuvent être un maillon stratégique de la chaîne de diffusion de l'information, capable de mobiliser et d'impliquer toutes les parties prenantes dans le processus d'innovation agricole en vue de leur résolution. Pourtant, les sujets en lien avec la terre dans les organes de presse sont jugés non vendables, sans compter qu'il y a une quasi-absence d'un lectorat de l'information agricole. C'est comme, selon lui, si ce secteur avait mauvaise presse dans les médias burkinabè.

Mais depuis quelques années maintenant dans notre pays, on assiste, a-t-il souligné, à une naissance de médias locaux spécialisés dans le domaine agricole, A titre illustratif il cite la web télé Agribusiness TV, créée en 2016, et le journal en ligne Afriktilgré, qui a vu le jour en 2019. De façon générale, les médias burkinabè ne s'intéressent pas assez aux questions liées à l'agriculture.

Pour changer la donne, Hadepté Da a fait des suggestions au nombre desquelles la création d'un desk et d'une rubrique Agriculture à L'Observateur Paalga et dans les autres médias en général.

Au terme de sa présentation, le jury a salué le sérieux de l'étudiant durant son parcours académique, l'originalité de son thème, la présentation du corpus ainsi que du cadre théorique. Et même si tout a semblé parfait au point qu'il n'y a eu que deux questions adressées à l'étudiant, le jury a noté dans le document l'illisibilité des annexes et quelques erreurs de forme dans la bibliographie. Tous ces éléments n'ont, toutefois, pas impacté la qualité de son travail. C'est ainsi que le jury a déclaré son document recevable en lui décernant la mention Très bien, avec la note de 16/20. Pour l'impétrant, avoir pu soutenir ce mémoire fait naître en lui un sentiment de liberté, ce qui lui permettra maintenant de vaquer à d'autres activités et cela de façon sereine. Cette joie, son maître de stage, Abdou Karim Sawadogo, journaliste à L'Observateur Paalga, la partage.

Encadré

" Il faut la mise en place d'une bibliothèque à L'Observateur Paalga "

Reconnaissant pour l'opportunité qu'il a eue d'effectuer un stage dans le doyen des quotidiens de la place, l'impétrant a fait des propositions pour que le journal marche davantage. Il s'agit de : la mise en place d'une équipe de professionnels pour la gestion de sa page Facebook, l'exploitation du système de stockage en ligne comme le " Dropbox " afin qu'en cas de défaillance technique d'une machine, les données soient toujours accessibles à partir d'une autre machine et, enfin, la mise en place d'une bibliothèque au sein de L'Observateur Paalga (qui permettra de consulter la documentation sur le journalisme et de découvrir aisément les archives du " doyen " des quotidiens au Faso) ainsi que l'édition électronique des archives.