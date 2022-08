Sénégal: Docteur El Hadji Moussa KANE, président de la commission des opérations électorales Yaw Dakar "Il y a des incidents mineurs mais le vote se passe bien"

"On constate que le vote se déroule bien. Le dispositif est sur place et depuis sept heures, nous sommes en train de relayer les informations et on veille pour que ce dispositif soit respecté.

Il y a eu des incidents mineurs ce matin au niveau de la commune de Gueule-Tapée-Fass Colobane . Il y a un centre de cette commune où les bulletins de Yewi Askan Wi (Yaw) étaient minimes par rapport aux autres bulletins. Ce qui a amené qu'on avait voulu arrêter le vote mais après concertation le président du centre nous a notifié que si les bulletins de Yaw finissent, on va arrêter le vote au niveau de ce centre. Au-delà de cela, il y a des incidents mineurs de part et d'autre, mais c'est normal, on est en élection et présentement tout est redevenu normal.

Le constat, pour l'instant est qu'il n'y a pas l'affluence. J'ai notifié au niveau des Hlm à ce qu'on aille un peu à la base pour qu'elle sorte avant 15 h pour voter et remporter les urnes comme nous l'avons fait lors des locales. Nous avons 1232 sièges à Dakar avec des mandataires ".