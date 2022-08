Sénégal: Macky Sall à sa sortie de vote - " C'es la confirmation de l'ancrage de notre pays dans sa longue tradition de démocratie mature et apaisée "

Le chef de l'Etat Macky Sall a accompli son devoir de citoyen à l'occasion des élections législatives de ce dimanche 31 juillet. Le président Macky Sall, qui a effectué son vote au Collège Thierno Mamadou Sall de Fatick, s'est réjoui du déroulement du scrutin.

Dans sa déclaration, Macky Sall dira " Pour la deuxième fois dans l'année, après les élections locales de janvier dernier, notre pays se rend aux urnes pour élire ses députés. C'est le privilège de grande démocratie. Et c'es la confirmation de l'ancrage de notre pays dans sa longue tradition de démocratie mature et apaisée ".

En effet, constate le chef de l'Etat, " Pendant trois semaines, et conformément à notre code électoral, les partis et coalitions de partis engagés dans la compétition électorale ont parcouru librement le pays, tenu caravanes et meetings et faire du porte à porte pour s'adresser aux populations. Le gouvernement quant à lui, a déployé tous les moyens nécessaires pour l'organisation matérielle du scrutin qui se déroule sous la supervision des organismes administratifs et judiciaires compétentes et en présence d'observateurs d'organisations internationales africaines mais aussi étrangères au continent. Il s'agit des observateurs, des organismes publics et celles de la société civile ".

Félicitant les acteurs de notre système électoral pour leur expertise reconnue bien au delà de nos frontières, il avance " Je suis confiant comme par le passé, les électeurs iront voter dans les meilleures conditions de liberté et de transparence qui assure la sincérité du scrutin. C'est l'essence même d'une démocratie qui se respecte, celle de permettre aux citoyens de choisir sans entraves leurs représentants et de respecter le résultat des urnes. Au delà de nos choix individuels, il y a tout ce que nous partageons et que nous devons préserver en tant que nation unie et solidaire : c'est la paix, la sécurité, la stabilité, l'intégrité territoriale de notre pays et la cohésion nationale ".

Selon le président de la République " Ces exigences sont au dessus de tous et de tout le monde. Elles sont également au dessus de tout parce qu'elles forment l'âme de la nation sénégalaise et les valeurs qui l'incarne, c'est-à-dire un attachement indéfectible les uns autres. La passion du vivre ensemble, la solidarité et le partage des moments de joies et de peines "