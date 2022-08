Tunisie: Un programme d'upcycling pour une mode écoresponsable

À Tunis, l'upcycling, technique de recyclage de vêtements, fait des adeptes. Le programme " Moodh'Up " porté par l'association Pontalent et l'institut allemand Goethe Institute. Cinq jeunes stylistes tunisiens participent au programme pour créer une collection " verte " qui ne pollue pas.

Dans les locaux d'une école de mode, les jeunes stylistes coupent, cousent et essayent leurs tenues. Des looks créés de la tête aux pieds à partir d'invendus du groupe Indigo, explique Malak Hachana, chargée du programme Moodh'up. " Ce stock-là ne s'est pas vendu, donc nous nous l'exploitons, il n'est pas gâché. "

Inspirés par la styliste écoresponsable Stella McCartney, les cinq designers créent une collection " décontractée chic ". Parmi eux, Hedi ben Mami possédait déjà sa marque. Mais il veut à présent se tourner vers une mode " verte " après avoir pris conscience de la pollution engendrée par son activité. " On ne peut pas continuer comme ça à utiliser énormément de tissus, surtout avec la fast-fashion, qui détruit énormément l'environnement. "

Myriam Dinari l'aide à ajuster sa chemise. L'upcycling exige des compétences spécifiques et de la créativité, selon l'experte en modélisme, ravie de voir la nouvelle génération prendre ce chemin. " On est en train d'aider les jeunes, ça se développe, on avance, on s'améliore. "

Zeinab Ali a toujours été écologiste et a été agréablement surprise de trouver d'autres créateurs partageant ses valeurs. " Il suffit d'avoir de l'initiative. Si tu cherches et que tu as de la volonté et que tu trouves une communauté solidaire, tu peux tout faire. "

L'association sensibilise également les clients à cette mode " éco-responsable " afin de changer peu à peu le mode de consommation en Tunisie.

