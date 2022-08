Congo-Brazzaville: Santé - La Cosylac et l'AASDPAC signent un partenariat pour la gestion des sinistres

La Confédération des syndicats libres et autonomes du Congo (Cosylac) a signé, le 29 juillet, à Brazzaville, avec l'Association d'aides et de soins à domicile pour les personnes âgées du Congo (AASDPAC) Assurance et mutuelle de santé, un partenariat pour la gestion active des cas de sinistres.

" L'AASDPAC Assurance et mutuelle de santé s'est positionnée depuis quelque temps pour le modèle de gestion des fonds sinistres pour le compte des sociétés d'assurance avec la mise en place des premières banques de prise en charge de risques temporels en s'appuyant sur les professionnels de santé, les hôpitaux, les pharmaciens mais aussi les cabinets de santé, basés à Brazzaville où Pointe-Noire. Nous financerons tous les actes de soins ainsi que les médicaments ", a indiqué Auguste Loko, directeur de l'AASDPAC.

La survenue d'un sinistre est un moment clé dans la vie d'un contrat d'assurance dont l'assureur, le courtier spécialisé dans la gestion des fonds sinistres, se doit être présent et réactif afin d'accompagner l'assuré dans le suivi de son sinistre où la résolution du litige.

" Nous avons eu la chance de signer ce partenariat avec un courtier. Nous avons aujourd'hui un partenaire qui nous donne la possibilité de réduire les pertes de vie dans les hôpitaux. S'il n'y a pas de frais pour payer sa consultation dans nos hôpitaux, on meurt.

Le courtier nous propose d'amener les services de santé vers le sinistré, donc c'est un bon partenariat. Le Congo devance l'assurance maladie universelle. Il faut être assuré et avoir une carte sanitaire pour figurer dans la base de données du courtier ", a expliqué Jean Bernard Malouka, président de la Cosylac.

Les sources d'informations sont très divergentes en ce qui concerne le nombre des cas de sinistres et d'accidents. On compte 30 782 accidents corporels enregistrés entre 2014 et 2019, selon une source. De même, les résultats d'une étude rétrospective portant sur 4131 accidentés de la voie publique dans le service d'urgence du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville rapportent que la fréquence des accidents de la route représente au CHU de Brazzaville 0,068 +/- 0,01% des consultants de l'établissement qui a reçu environ trente mille consultants en 1997.

Bien que les statistiques d'accidents de la route à Brazzaville et à Pointe-Noire ne permettent pas d'avoir une idée précise de l'ampleur du problème, un consensus se dégage sur la nécessité de s'en préoccuper. " Nous organisons chaque année une sensibilisation afin qu'il y ait moins d'accidents dans notre pays.

Nous louons cette initiative pour la direction des transports terrestres et les usagers de la route. Ensemble mutualisons nos efforts... car à l'hôpital on demande d'abord l'argent avant la prise en charge d'un accidenté. L'initiative prise par le syndicat et le courtier appuie nos actions ", a affirmé Gilbert Mouandza, chef de service de la prospective et des politiques internationales.

Rappelons que l'AASDPAC Assurance et mutuelle de santé s'occupe des soins infirmiers à domicile, soins de suite et de réadaptation à domicile, service d'aide et d'accompagnement et soins d'hospitalisation au Congo-Brazzaville... Complémentaire santé à domicile, cette association apporte ses services auprès de plus de trois cent mille sociétaires des microfinances et établissements bancaires basés dans le pays.