Ile Maurice: Facebook - Est-ce qu'on nous sniffe ?

Depuis le début de la semaine, plusieurs anomalies ont été décelées, en passant par des problèmes de connectivité, de connexion, aux commentaires qui n'apparaissent plus sur les réseaux sociaux, sur les pages des médias, notamment. Est-ce qu'on nous surveille ? Est-ce une coïncidence ? De la paranoïa ?

D'abord, il y a eu une panne sur les sites internet du gouvernement le mercredi 20 juillet. Le portail du gouvernement, www.govmu.org, était inaccessible durant plusieurs heures. Les internautes à Maurice comme à l'étranger ne pouvaient y avoir accès.

Ce n'est que plusieurs heures plus tard que les techniciens ont pu régler le problème. Puis le mardi 26 juillet, le réseau my.t tombait en panne durant la journée. Plusieurs personnes habitant de nombreux endroits, dont les Plaines-Wilhems, étaient prises dans la toile de la frustration. La chaîne du Parlement était aussi inaccessible pour certains. Ce qui avait suscité de nombreuses interrogations.

"Comme par hasard, juste le jour où il y a le Parlement et la Private Notice Question du leader de l'opposition ! Satobaz !". Ce qui a alimenté la polémique c'est que Sherry Singh lui-même avait soutenu que pendant les récents troubles dans le pays, il avait eu des requêtes pour ralentir la connexion. "Si inn kapav demann li fer sa, ki dir ou zot pa pou fer li plitar", se demande-t-on. Du côté de Mauritius Telecom, on avait affirmé que mardi il ne s'agissait que d'un problème technique et le service a été rétabli quelques heures plus tard.

Plus récemment, des appréhensions ont grandi après que tous ont remarqué que des commentaires sur des pages Facebook de plusieurs médias locaux, comme l'express, Le Défi ou encore Top FM avaient disparu. Sommes-nous donc en train d'être contrôlés par une tierce partie ?

Selon Ish Sookun, informaticien, c'est peu probable. Il s'agit sûrement d'un bug venant de Facebook lui-même. Cela concerne principalement, selon lui, des pages qui possèdent des milliers, voire des centaines de milliers de followers, comme lexpress.mu. "Il est très difficile à ce jour de tamper avec du real-time traffic. Donc je ne pense pas que ce soit un acte délibéré. Puis, on a noté que même le site de The Guardian avait eu ce problème."

Même son de cloche du côté de l'informaticien Hassenjee Ruhomally. Il indique que le sujet a été abordé dans un forum avec des développeurs et informaticiens et il est approprié de dire que le problème vient de Facebook. "Il y a des mises à jour sur ce réseau social et nous avons droit désormais à une sorte de filtering sur des pages avec des centaines de milliers de followers impliquant du coup beaucoup d'interaction. Mais il y a eu un bug dans cette mise à jour." Selon lui, Facebook a été notifié du problème et travaille pour corriger "cette faille" et améliorer son propre système. Pourquoi certaines autres pages locales n'ont pas eu ce problème ? "Encore une fois, il est question de pages qui n'ont que quelques followers."

Par ailleurs, pour les Facebook live, par exemple, les notifications apparaissent plusieurs heures après depuis quelque temps. "Ki pe arivé sa? Pé fini koumans sey kontrolé ? Ou problem dépi Facebook mem", se demandent de nombreuses personnes.

"J'ai vérifié et la seule explication jusqu'à présent est liée aux téléphones mobiles qui suspendent ou retardent les notifications de certaines applications (comme Facebook) pour économiser la batterie. Cela s'est produit sur des appareils iOS et Android", affirme à ce propos Ish Sookun.