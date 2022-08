Ile Maurice: Commentaires indisponibles sur Facebook - Pas de lien avec la "data capture"

La disparition momentanée de commentaires sur Facebook mercredi dernier a suscité de vives réactions de la part des internautes. Alors que certains criaient à la censure, d'autres ont très vite associé le phénomène au sniffing et data capture. Mais selon Ish Sookun, informaticien et System Architect, le problème n'est pas lié aux événements qui dominent l'actualité locale en ce moment.

Le problème affectait non seulement des particuliers, mais aussi les pages des médias. En se connectant, les lecteurs se sont heurtés à la section des commentaires vides. Il a fallu alors utiliser le filtrage en cliquant sur "Newest" car les options "Most relevant" et "All comments" étaient aussi indisponibles. Dès lors, l'association avec la data capture a vite été faite et les accusations de sniffing ont repris de plus belle. Mais le problème n'était pas limité à Maurice. Les grands groupes de presse à l'international ont aussi fait face à cette disparition de commentaires.

Sollicité, Ish Sookun a expliqué que l'explication pourrait être simplement un bug informatique lié à des changements qui étaient effectués. "Facebook a des utilisateurs à travers le monde, et lorsque les changements sur la plateforme sont effectués, cela se fait pays par pays. Le même souci avait été constaté lorsque le réseau avait rajouté le bouton 'like' ou les réactions" avance-t-il. Il pourrait aussi s'agit d'un bug survenu dans le système.

Cependant, l'informaticien concède que, vu l'état d'esprit des Mauriciens actuellement, il est inévitable qu'ils pensent que le gouvernement manipule les données. "Toutefois, il est impératif de noter que les données de Facebook sont cryptées. Cela signifie qu'un tiers ne peut pas simplement intercepter les données et décider de censurer le contenu. Seul Facebook connaît l'algorithme utilisé pour le cryptage." De plus, rajoute Ish Sookun, il a été observé que seule la section "Newest" des commentaires n'était pas accessible, et ce, non seulement sur des pages locales comme l'Express ou Defi Media, mais aussi sur des pages de médias internationaux comme The Guardian. Cela ne peut se produire que si le problème se situe au niveau de Meta, et non du gouvernement.

De toute façon, dit l'informaticien, si le gouvernement voulait censurer Facebook, la plateforme en soi n'aurait pas été accessible. Ou s'il y avait une interception, les utilisateurs auraient été redirigés vers un autre site. "La troisième possibilité impliquerait l'interception d'un tiers agissant en tant qu'intermédiaire, où le flux de trafic de données serait dirigé d'abord vers le tiers, puis vers Facebook. C'est précisément ce que prévoyait l'ICT (Amendment) Act. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est produit cette semaine. À mon avis, il s'agissait simplement d'un bug qui a été dûment résolu après quelques heures."