Ile Maurice: Promotion touristique│Liverpool-MTPA - Le deal à plus de Rs 360 M réactivé

Le partenariat entre Liverpool Football Club (LFC) et le tandem Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) - Economic Development Board (EDB) semble parti pour durer. Du moins tant que l'actuel gouvernement sera au pouvoir... Après avoir été "temporairement mis en veilleuse en raison de la pandémie de coronavirus", cet accord pesant 7,5 millions de livres sterling vient d'être réactivé. C'est ce que nous apprend un communiqué de la MTPA daté du 28 juillet. Le timing de l'annonce de la relance de ce partenariat liant officiellement Maurice au LFC interpelle.

Deux jours plus tôt, le sujet avait été à l'agenda des questions parlementaires à l'Assemblée nationale. Lors de cette interpellation du député du Mouvement militant mauricien Franco Quirin, il a notamment été question de l'argent public dépensé jusqu'ici pour ce partenariat et surtout le retour sur investissement. Avinash Teeluck, ministre des Arts et du patrimoine culturel, qui répondait en l'absence de son collègue au Tourisme, Steven Obeegadoo, a indiqué qu'un montant de 1,5 million de livres sterling a été reversé à LFC à ce jour. Soit, une première tranche du paiement réglée à la signature du contrat en juillet 2020.

Mais, on devait surtout apprendre ce jour-là, suivant une question supplémentaire du whip de l'opposition, Patrice Armance, qu'une facture de 2,5 millions de livres (Rs 139 millions, au taux de change du jour), représentant une deuxième tranche du paiement à régler en cette fin de juillet 2022, avait déjà atterri au ministère des Finances...

Cette nouvelle note plus salée que la précédente explique mieux la réactivation du partenariat en cette fin de juillet. Toujours selon Avinash Teeluck, ce montant sera décaissé du National Resilience Fund, fonds créé en janvier 2012 pour, à l'officiel, renforcer la résilience de l'économie nationale. Dans la même réplique du ministre suppléant au Tourisme au Parlement, on comprend qu'aucun paiement n'a été effectué en juillet 2021, période où nos frontières étaient toujours fermées à cause du Covid-19 et où les matchs de la Premier League anglaise de football se disputaient à huis clos. Période où l'accord a été mis en veilleuse.

Le troisième paiement, de 2,5 millions de livres sterling, est dû en juillet 2023 avant l'échéance du contrat le 30 juin 2024. Ce qui totalisera alors un montant de 6,5 millions de livres, soit plus de Rs 360 millions, au taux de change du jour.

"Il est bien difficile de chiffrer concrètement pour un partenariat spécifique... "

D'où la question qui revient encore et toujours. Quel est le retour sur investissement d'un tel accord financé par l'argent public ? Accord qui donne droit à deux minutes de promotion affichée de la destination, par match de Liverpool mais qui a surtout été entaché par la grosse bourde, avec "MAURITUSNOW.COM" orthographié au lieu de "MAURITIUSNOW.COM", sur le panneau publicitaire led au stade d'Anfield, en plein match Liverpool-Tottenham, le 16 décembre 2020.

En tout cas, la relance de ce partenariat laisse le député mauve Franco Quirin, dubitatif. Lui, qui a plus d'une fois, au Parlement, suggéré au Premier ministre adjoint et ministre du Tourisme Steven Obeegadoo de mettre un terme à ce contrat en invoquant la clause de force majeure.

"Il est clair pour les parlementaires, y compris, certains au gouvernement mais qui ne le disent pas haut et fort, qu'on est face à un gaspillage de fonds publics. En quoi le pays en a-t-il bénéficié ? Selon les derniers chiffres de Statistics Mauritius, les arrivées touristiques du Royaume-Uni sont encore très loin des chiffres espérés." Pour le parlementaire de l'opposition, autant faire comme le Rwanda avec le mes- sage percutant Visit Rwanda inscrit sur le maillot des joueurs d'Arsenal, quitte à payer plus au lieu de l'affichage publicitaire "MAURITIUS- NOW.COM" qui disparaît aussi vite qu'il apparaît.

Arvind Bundhun, direc- teur de la MTPA, ne l'entend pas de cette oreille.

"Vous croyez qu'à la MTPA, on fait ça à la légère ? La critique est facile. Vous avez une idée de tout le travail de fond abattu et du temps consacré à la réactivation d'un tel accord ?" Justement, à la question de savoir concrètement combien de visiteurs, touristes et investisseurs compris, ce partenariat a rapporté, sa première réponse :

"Il est bien difficile de chiffrer concrète- ment pour un partenariat spécifique... " Avant de se vanter d'avoir toutes les statistiques en main et de lancer : "Le marché britannique fait mieux ce semestre en comparaison à la période pré-pandémique. Le partenariat avec Liverpool y est pour beaucoup et j'attends qu'il soit pérenne avec davantage de retombées cette année et l'année prochaine", conclut-il.

Vivement donc que le pays attire, ne serait-ce qu'une goutte d'eau de la base de 451 millions de supporters de Liverpool à travers le monde, dont 18 millions de grosses fortunes, comme tablés par les signataires de ce fameux accord.