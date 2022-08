Congo-Kinshasa: Programme de gratuité de la maternité - Poursuite de la tournée du ministre de la Santé dans les hôpitaux

Après avoir visité les différentes formations hospitalières de la partie est de Kinshasa pour se rendre compte de l'effectivité de la gratuité de la maternité telle que prônée par le chef de l'Etat, le ministre de la Santé le Dr Jean-Jacques Mbungani poursuit sa visite d'itinérance et d'inspection dans la partie ouest de la capitale

Accompagné de la vice-ministre de la Santé, Mme Véronique Kilumba, de la ministre provinciale de la Santé de Kinshasa, du secrétaire général et de l'Inspecteur général à la Santé publique ainsi que de plusieurs cadres de son ministère, le Dr Jean-Jacques Mbungani s'est rendu dans neuf formations hospitalières des districts de la Lukunga et de la Funa.

L'objectif étant d'identifier toutes les structures qui contribuent à la matérialisation de la vision du chef de l'Etat, notamment en ce qui concerne la gratuité des accouchements et soins prénatals et postnatals, dont l'expérimentation commence par la ville de Kinshasa. Ce programme s'inscrit dans le cadre du régime d'assistance médicale de l'Etat aux personnes vulnérables et aux indigents que le ministère de la Santé publique est appelé à matérialiser sur l'ensemble du pays.

Le ministre Jean-Jacques Mbungani a débuté sa tournée par l'hôpital général de référence de Kimbondo (maman Koko) dans la zone de santé de Mont-Ngafula, puis aux centres hospitaliers la Borne et Binza dans la commune de Ngaliema ; au centre de santé de Kitokimosi dans la commune de Selembao, à l'hôpital général de référence de Makala, dans la commune de Makala. Il s'est rendu également au centre mère et enfant (Hôpital général de référence) de la commune de Bumbu ; au centre hospitalier maman Pamela-Délarcy dans la commune de Kasa-Vubu et à l'hôpital général de Référence de Kintambo.

D'après le ministre, neuf zones de santé sur les trente-cinq que compte la ville de Kinshasa pratiquent déjà la gratuité des accouchements. "Dans son discours du 30 juin 2022, le chef de l'Etat l'a dit ouvertement que l'accouchement, les consultations prénatales, postnatales et néonatales seront pris en compte par le gouvernement. Ici à Kinshasa sur les terente-cinq zones de santé, neuf font déjà de la gratuité de la maternité.

Maintenant le but est que cela s'étend dans les vingt-six autres zones de santé". Voilà tout l'intérêt de notre itinérance aujourd'hui qui consiste à identifier les structures de l'état, en même temps les structures professionnelles et privées qui appuient le gouvernement dans la mise en œuvre de la Couverture Santé Universelle", a expliqué Dr Jean Jacques Mbungani.

Et l'hôpital militaire Camp Tshatshi, dans la commune de Ngaliema, a été le point de chute de cette tournée d'itinérance et d'inspection dans les structures sanitaires de la Zone Kinshasa-ouest. Ici, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, s'est imprégné de l'évolution des travaux de modernisation de cette formation sanitaire dont l'inauguration aura lieu bientôt sous leadership du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi. Cette visite lui a permis non seulement de palper les réalités et mais aussi profiter pour faire un état des lieux des matériels et équipements médicaux de tous les hôpitaux.

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a reçu également quelques désidérata venants des responsables, médecins directeurs et chefs de zone de chaque institution médicale ciblée. Partout où il est passé, la délégation ministérielle a tenu de se rassurer des conditions de travail et du plateau technique des formations hospitalières en perspective de la mise en œuvre effective de la Couverture Santé Universelle.