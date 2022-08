Cote d'Ivoire: Des partenariats envisagés dans plusieurs domaines

Le Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso, qui a regagné Brazzaville le 30 juillet dernier, après un séjour à Abidjan, a échangé avec plusieurs personnalités dont le vice-président, Tiemoko Meylet Koné, et le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les axes principaux des Plans nationaux de développement (PND), notamment dans les domaines de l'éducation, la promotion immobilière et la modernisation de l'agriculture.

La rencontre s'est déroulée en présence des ministres ivoiriens de l'Education nationale et de la Construction ainsi que celui du Congo en charge de la Construction et de l'Urbanisme. Elle a permis aux deux pays de renforcer davantage leur partenariat. La partie congolaise veut, en effet, capitaliser sur l'expérience de la Côte d'ivoire qui est une grande puissance agricole et première exportatrice mondiale de cacao et de café.

S'agissant de la promotion immobilière, la République du Congo entend s'inspirer du modèle ivoirien de financement des logements sociaux, afin d'optimiser les projets en cours dans le pays. Dans le domaine de l'éducation, Anatole Collinet Makosso a évoqué la méthode ivoirienne de préparation des états généraux de l'enseignement, la durée et les modes de financement de l'éducation.

Concernant le volet agricole, le chef du gouvernement congolais a confirmé le renforcement du partenariat avec la Côte d'Ivoire pour booster la productivité au niveau national et renforcer les capacités des agriculteurs.

" Nous sommes tombés d'accord sur la formule qu'il faut rapprocher les Zones agricoles protégées des pôles agro-industriels de Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'une vraie collaboration va s'en suivre dans ce domaine. C'est d'ailleurs ce qui justifie le récent séjour en Côte d'Ivoire du ministre congolais de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche. Donc, c'est une coopération féconde qui va se mettre en place sur la question du développement de l'agriculture en lien avec ce que nous sommes en train de faire au Congo ", a déclaré Anatole Collinet Makosso au terme de sa visite de travail.

Un accord envisagé avec l'OCP Africa

Le Premier ministre a aussi, lors de son séjour, échangé avec le chargé de mission du Bureau ivoirien de OCP Africa, Moulay Lahcen Ennahli. Spécialisée dans la culture du Cacao, de l'huile de palme, du café, du manioc, du riz et du caoutchouc, OCP Africa a pour objectif de s'assurer que les agriculteurs ivoiriens reconnaissent les impacts positifs des engrais sur leurs cultures et aient accès à des marchés de vente plus vastes.

Avec Anatole Collinet Makosso, il s'est agi de cerner tous les contours d'un éventuel partenariat avec le gouvernement congolais en matière de modernisation du secteur agricole, qui fait partie des six axes prioritaires du Plan national de développement 2022-2026.

En effet, la filiale OCP Africa de Côte d'ivoire développe également une installation de mélange d'engrais et crée régulièrement des programmes éducatifs pour les agriculteurs ivoiriens, ce qui pourrait permettre aussi de renforcer les capacités des agriculteurs congolais.

Porteur d'un message du chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a été reçu par le vice-président Tiemoko Meylet Koné. Au centre des échanges, les préoccupations en commun et la vision du président congolais dans la gestion de la crise alimentaire mondiale due au conflit ukrainien, les questions de sécurité et de paix sur le continent.

" Nous lui avons fait porter le message du président de la République et regardé ensemble les défis auxquels nos peuples ont en commun : la crise économique et financière depuis 2014 qui a beaucoup impacté les économies dans nos deux pays. Une situation qui s'est poursuivie avec la crise sanitaire et aujourd'hui la crise ukrainienne ", a rappelé le chef du gouvernement, évoquant un séjour court, mais riche d'enseignements en terre ivoirienne.