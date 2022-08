Congo-Brazzaville: Droit maritime - L'Acodm rend hommage à Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou

Patronné par le préfet Alexandre Honoré Paka, le colloque international qui a honoré la mémoire de Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a été organisé le 29 juillet à Pointe-Noire par l'Association congolaise de droit maritime (Acodm). Cette activité a été patronnée par Alexandre Honoré Paka, préfet de Pointe-Noire, représentant le premier ministre.

Tenu dans la salle de conférence du Conseil congolais des chargeurs, le colloque a été marqué par plusieurs temps forts, parmi lesquels la présentation du documentaire sur l'œuvre de martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, son ouvrage intitulé "

Pour une marine marchande au service du développement, discours ", publié aux éditions L'Harmattan-Congo en 2017. Présenté par Eric Dibas Franck, président de l'Acodm et assistant à la faculté de droit de l'université Marien-Ngouabi, ce livre est un ensemble de messages et allocutions prononcés par l'auteur dans le cadre des charges qu'il a assumées au sein de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre, de 1998 à 2001, et au sein du gouvernement congolais pour les questions maritimes, de 2008 à 2015, en qualité de ministre à la Marine marchande.

Ces discours sont des réponses aux questions que peuvent se poser les citoyens au quotidien sur les problèmes maritimes. Composé de 296 pages, cet ouvrage est un fil conducteur des politiques nationales et régionales dans les années à venir. Il peut servir de guide et d'instrument de réflexion à tous les Etats soucieux de s'engager dans une politique de développement et, en particulier, à tous les Etats d'Afrique de l'Ouest et du centre pour lesquels exporter et importer constituent un élément essentiel de leur activité.

En effet, plusieurs allocutions ont été prononcées au cours de cette activité et celles-ci ont été rythmées par des témoignages. Dans son mot de bienvenue, le président de l'Acodm a félicité Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou qui, en 1989, a eu une contribution déterminante dans la signature de l'accord de coopération entre les Universités de Nantes et Marien Ngouabi. Ce qui a fortement permis l'instauration, pour la première fois, à la Faculté de droit d'un cours en droit maritime en licence III et en master I.

Aussi Martin Parfait Coussoud-Mavoungou a-t-il poursuivi l'œuvre de construction du droit maritime dans la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac). " On lui doit la révision à Brazzaville, après plusieurs années de travaux, du Code communautaire de la marine marchande, le 22 juillet 2012 ", a-t-il dit.

Le Congo a ratifié les principales conventions maritimes internationales dont les dispositions pertinentes ont été intégrées dans le Code Cémac, notamment la Convention du travail maritime de l'OIT de 2006 (MLC 2006), la Convention des Nations unies pour un contrat de transport international des marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer (Règles de Rotterdam). Pendant ce colloque, les participants se sont penchés sur les dix ans du code de la marine marchande de la Cémac révisé le 22 juillet 2012, un code qui, aux yeux des gens de mer, représente la Constitution des océans.

Ils se sont interrogés sur l'héritage et l'avenir de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Le texte poursuivait l'ambitieux dessein d'établir " un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite les communications internationales et favorise les utilisations pacifiques des mers et des océans, l'utilisation équitable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources biologiques et l'étude, la protection et la préservation du milieu marin ", au service d'un " ordre économique international juste et équitable ". Une occasion pour eux d'interroger de nouveau le bilan et les perspectives offertes par cette convention, notamment sur les enjeux et les perspectives, les frontières maritimes, l'état des lieux et enjeux pour la République du Congo, etc.

Les retrouvailles ont donné un éclairage sur les thèmes choisis et présentés par un panel de spécialistes. Ces résultats vont servir à l'élaboration d'un ouvrage. En organisant ce colloque, l'Acodm a voulu faire œuvre utile et de mémoire, mais surtout de faire valoir la reconnaissance que mérite Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou. Notons que Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou est né le 12 novembre 1959 à Dolisie, en République du Congo. Juriste maritime, diplômé de l'école d'administration des affaires maritimes de Bordeaux (France), ancien directeur général de la Marine marchande congolaise, ancien président des experts de l'OMAOC, du MOU d'Abuja et du conseil d'administration de l'ARSTM d'Abidjan.