Congo-Brazzaville: Enquête sur les ménages - La population d'Oyo adhère à l'initiative

L'opération relative à l'enquête harmonisée des conditions de vie des ménages (EHCVM-Congo) bat son plein dans la commune d'Oyo, département de la Cuvette. Sur le terrain, les enquêteurs travaillent d'arrache-pied afin de collecter un maximum de données auprès des ménages.

" Nous avons commencé avec les numérotations. Du 18 au 24 juillet, nous avons pu atteindre plus de 80% de ménages. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de la visite. Dans le district d'Oyo la supervision se passe très bien malgré quelques refus de la part de certains ménages.

A Oyo commune, nous avons quatres équipes à superviser et également une équipe " prix " qui sillonne les marchés. Oyo district et Tchikapika ont chacun une équipe sur place et dans la partie lacustre, notamment à Mossaka, Liranga, Loukoléla, cinq autres équipes assurent la tâche ", a fait savoir Elongo Peya Loïck, superviseur EHCVM à Oyo.

Pour le directeur des enquêtes et des recensements de l'Institut national de la statistique (INS) en mission à Oyo, Perdya Amzy Gnalabéka, l'enquête auprès des ménages est la source privilégiée pour produire des indicateurs de suivi des conditions de vie de la population.

" Nous sommes ici à Oyo pour s'assurer du bon déroulement des opérations, du respect de la méthodologie ainsi que pour recueillir les éventuelles difficultés rencontrées par les agents sur le terrain. Vous êtes sans ignorer que les opérations se passent à la fois sur les parties terrestres et lacustres. Nous venons donc inspecter quelques matériaux mis à la disposition des enquêteurs pour d'éventuels déploiements...

La sensibilisation a été bien faite et nous pouvons également dire que la population participe pleinement à l'enquête. De manière générale, dans le pays l'opération se déroule dans de bonnes conditions. ", a-t-il indiqué.

Interrogée, l'agent enquêtrice Reine Flora Louemba a donné plus de précisions sur ce qu'elle fait lors de ces différents entretiens avec les ménages afin de collecter des données. " J'ai un questionnaire lié à la santé, l'emploi, l'éducation et le hors emploi qui me permet d'échanger avec les membres des ménages que je rencontre. "

En rappel, la collecte lancée dans le pays vise à fournir des statistiques de bonne qualité, pertinentes, fiables, à jour et comparables. La coordination de l'enquête harmonisée est assurée par l'équipe de l'INS à travers le Projet de renforcement des capacités en statistiques.