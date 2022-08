Congo-Kinshasa: Exploitation des blocs pétroliers et gaziers - Lancement des appels d'offres pour l'attribution des droits d'hydrocarbures

L'espace Kemesha à Kinshasa-Gombe a connu, le 28 juillet dernier, une effervescence particulière avec la présence sur les lieux du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce dernier était venu assister au lancement d'appels d'offres (LOA) sur les vingt-sept blocs pétroliers et trois blocs gaziers que compte la RDC.

L'activité organisée par le ministère des Hydrocarbures est la matérialisation de la loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et du décret n°16/010 du 19 avril 2016 portant règlement d'hydrocarbures, respectivement en leurs articles 35 et 47, d'une part, et 66 à 82, d'autre part. Ces textes de loi stipulent que la République démocratique du Cong (RDC), à travers le ministre des Hydrocarbures, organise les appels d'offres sur les blocs pétroliers et gaziers en vue de l'attribution des droits d'hydrocarbures.

Les études ont révélé que ces blocs s'étendent de l'est à l'ouest et selon une évaluation de certains experts, les revenus attendus de cette opération sont estimés, au bas mot, à quelques 300 milliards de dollars américains. Un tel pactole permettra de booster toutes les initiatives de développement en cours tel que le programme de développement des 145 territoires...

Deux prises de parole ont ponctué cette manifestation. La première intervention à été celle du ministre Didier Budimbu chargé des Hydrocarbures. Ce dernier a commencé par circonscrire le cadre juridique et historique de cette opération ainsi que les résultats attendus avant de lister les différents blocs concernés, disséminés pratiquement sur l'ensemble du territoire national. Paraphrasant le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui avait déclaré en son temps que les Congolais ne devraient plus se contenter de vanter le potentiel de leurs ressources, mais plutôt s'employer à les exploiter en tenant compte de leur implication sur l'environnement, le ministre Didier Bidimbu a ajouté : "L'exploitation de nos ressources pétrolières devrait nous permettre de soutenir nos efforts de développement".

L'officiel congolais a estimé qu'il était plus que temps que la RDC devrait dorénavant faire comme les autres États dans la production pétrolière, tout en respectant les normes environnementales en vigueur" car "des études et plans de gestion devront être approuvés par le ministère de l'environnement". Et d'envisager "la construction d'une ou plusieurs raffineries, gage de l'indépendance de notre pays sur le plan énergétique", a-t-il indiqué.

Le ministre des Hydrocarbures a conclu son propos en émettant le vœux "que les nationaux se positionnent en fournisseurs et partenaires de cette industrie naissante". La signature des avis à manifestation d'intérêt par le ministre sectoriel a clôturé cette cérémonie dont la suite a consisté en la visite des stands par le président de la République. Il va sans dire que cette activité propulsera à coup sûr le géant au cœur du continent africain dans le cercle privilégié des pays producteurs et exportateurs de pétrole.