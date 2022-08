Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - Le PCT - Poto-Poto content des résultats obtenus

Le président du comité du Parti congolais du travail (PCT) du troisième arrondissement de Brazzaville, Poto-Poto, Ferréol Constant Patrick Gassackys, se dit satisfait des résultats obtenus par son parti lors des législatives et locales des 4 et 10 juillet dans cette partie de la ville capitale.

Ferréol Constant Patrick Gassackys a dit toute sa joie au cours d'un point de presse qu'il animé, le 29 juillet. Dans son mot liminaire, il a insisté sur le motif de la rencontre: " Nous avons souhaité cette rencontre avec les médias au niveau du comité PCT à Poto-Poto, afin de transmettre nos plus vifs remerciements aux militants et sympathisants de notre parti, surtout aux populations nombreuses et cosmopolites de notre arrondissement qui ont plébiscité et permis que tous nos candidats soient portés sur un piédestal. Nous sommes très heureux en ce jour particulier ", a-t-il annoncé.

Le président du comité PCT Poto-Poto a ajouté qu'ils sont très fiers, parce que tous les candidats aux législatives dans leur circonscription administrative sont élus dès le premier tour, à savoir Charlotte Opimbat, Ferréol Constant Patrick Gassackys et Rick Gérard Bokilo.

Le président du PCT-Poto-Poto a profité de l'occasion pour garantir la population dudit arrondissement de la détermination des élus du PCT à poursuivre l'oeuvre d'amélioration des conditions de vie des populations de Poto-Poto. Par la même occasion, il a invité tous les candidats victorieux et non victorieux à se joindre à eux pour élever encore plus haut cette vitrine culturelle; parce que Poto-Poto donne la force culturelle et renseigne éminemment sur l'hospitalité et la fraternité en terre congolaise.

" Lorsqu'on a compris le ciment fraternel qui existe au niveau de Poto-Poto, on a compris tout le Congo, parce que le Congo c'est la fraternité, l'hospitalité et l'amour. Et aujourd'hui, l'amour a triomphé; voilà pourquoi nous voulons appeler tous les Potopotois et Potopotoises de nous rejoindre dans cette grande célébration de l'unité, de la solidarité ", a-t-il conclu.