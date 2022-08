Congo-Brazzaville: Livre - Rencontres littéraires autour des œuvres de Milie Théodora Miere

L'autrice congolaise Milie Théodora Miere a organisé des séances d'échange littéraire autour de ses œuvres, les 27 et 30 juillet, à l'Institut français du Congo et dans l'enceinte de la mairie de Ouénzé, cinquième arrondissement de Brazzaville. " Théodore Miere, un homme visionnaire, éclairé et engagé " et " La vie de Mâ Claire Miere, amour et double peine " publiés aux éditions L'Harmattan, ainsi que " Claire et Théodore Miere, paroles inspirantes " et " Claire Miere, engagement auprès des veuves " publiés par les Editions +, sont les différents ouvrages ayant alimenté les échanges durant les deux jours de l'évènement.

Axés sur la particularité de l'engagement social et politique, du déroulement et de la philosophie de la vie des parents de Milie Théodora Miere, ces ouvrages portent entre autres sur l'éducation et la formation, la santé, le veuvage, la vie communautaire, etc.

Pour donner corps à ces livres, Milie Theodora s'est prêtée à un exercice peu commun, à savoir écrire pour ses parents en se mettant dans leur peau. C'était pour elle une manière de dissiper son chagrin face à la perte de sa mère, morte des années après celle de son père parti trente-deux ans plus tôt. " Après le décès de notre père, le vide était moins grave parce que maman l'a maintenu en vie d'une certaine manière. Même à distance, elle a su maintenir mon lien avec mes origines et ma famille. Et donc quand elle meurt, c'est tout mon monde qui s'effondre. Et donc quand je commence à écrire, ça été une sorte de thérapie ", a confié l'autrice.

Outre la présentation des différents ouvrages et l'échange avec le public, les deux jours de cérémonie étaient aussi une façon pour Milie Théodora Miere de rendre un hommage solennel à ses parents en réunissant ceux qui les ont connus de leur vivant, à savoir la famille, les voisins, les collaborateurs et autres. Un moment nostalgique qui a donné lieu à des évocations et des témoignages inspirants.

" On peut s'interroger, qui était Théodore Miere pour lui accorder autant d'attention? Il fut un homme à plusieurs facettes. Il était avant tout un enseignant chevronné qui a beaucoup contribué dans la formation, l'encadrement et l'éducation des jeunes qui aujourd'hui sont devenus des adultes. Il était aussi un journaliste engagé, un élu local... bref, une illustre personnalité qui a pendant longtemps roulé sa bosse dans les arcanes de la vie politique, administrative et culturelle du Congo. Très impliqué dans la vie communautaire, monsieur Théodore était sensible aux conditions de vie de ses concitoyens. Homme de lettres, il a légué à la postérité plusieurs écrits. Il fut aussi un père très attentionné qui a élevé ses enfants dans l'amour du prochain ", a reconnu Marcel Ganongo, maire de Ouénzé.

Et derrière lui, se cachait Claire Miéré qui, selon le maire, était une femme de cœur, dévouée et soumise, toujours aux côtés de son époux en toute circonstance. Ainsi, au-delà du fait que ses ouvrages parlent essentiellement de ses parents, Milie Théodora voudrait que chacun en les lisant fasse sa propre analyse afin de trouver des mots et histoires qui lui parlent personnellement et l'inspire. " Ces ouvrages ne sont pas pour montrer que mes parents étaient parfaits, mais plutôt immortaliser des parcours particuliers et inspirer la société sur la valeur des bonnes œuvres ", a-t-elle fait savoir.

Notons que Milie Théodora Miere est docteur et enseignante en sciences de l'Information et de la communication à l'Université Marien-Ngouabi, maître de conférences HDR à l'Université Paris Sachay et directrice de recherches au Larequoi, laboratoire en management.