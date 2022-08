Congo-Brazzaville: Réforme de l'Etat - Des propositions pertinentes faites à Pointe-Noire

Les consultations spécifiques relatives à l'actualisation de l'avant-projet du Plan stratégique de la réforme de l'Etat (PSRE) ont pris fin, le 28 juillet, à Pointe-Noire, après deux jours de travaux. Organisées par le ministère en charge de la Réforme de l'Etat avec l'appui de la Banque mondiale à travers le Projet des réformes intégrées du secteur public et du Programme des Nations unies pour le développement, les consultations qui ont eu lieu les 27 et 28 juillet ont eu pour objectif de recueillir les avis, les observations et les suggestions des participants en vue de l'actualisation de l'avant-projet de l'Etat, gage de sa modernisation.

" Ces consultations spécifiques se tiennent à la suite du quatrième séminaire gouvernemental tenu du 16 au 18 mai 2022 sur le thème "La réforme de l'Etat au cœur de la gouvernance publique pour garantir la mise en œuvre du PND 2022-2026" , a dit Luc Joseph Okio, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'Etat.

En outre, il a ajouté que "ce quatrième séminaire qui s'est inscrit dans la continuité de l'atelier de lancement des travaux de l'actualisation de l'avant-projet du plan stratégique de la réforme de l'Etat a fourni des matériaux techniques supplémentaires nécessaires à l'élaboration du rapport préliminaire ..."

Ainsi, pendant deux jours, les différents participants venus des administrations déconcentrées, décentralisées, des organisations de la société civile, du secteur privé, des universités privées, des confessions religieuses ont examiné la documentation mise à leur disposition, fait en atelier et lors des travaux en groupes thématiques l'examen critique aux fins de faire des propositions constructives et pertinentes, notamment sur les problématiques de la rationalisation de l'Etat et de la réforme de la gouvernance territoriale.

En atelier, il a été fait la présentation de l'avant-projet stratégique de la réforme de l'Etat qui comprend quatre chapitres, à savoir l'état des lieux de l'organisation et du fonctionnement de l'Etat, le cadre stratégique de la réforme de l'Etat, le cadre opérationnel de la réforme de l'Etat, la stratégie de mise en œuvre,

Lors des travaux en groupes thématiques, en se basant sur les concepts de rationalisation de l'Etat et de la réforme de gouvernance territoriale, les participants ont été répartis en cinq groupes (réorganisation des structures de l'administration centrale, rationalisation de la gestion des ressources publiques, amélioration du système d'accueil des usagers du service public, renforcement des capacités opérationnelles des structures déconcentrées, renforcement du processus de décentralisation). Les différentes restitutions ont donné lieu à des échanges fructueux et constructifs qui ont permis d'enrichir l'avant-projet du plan stratégique de la réforme de l'Etat.

" Au terme des consultations spécifiques, l'avant-projet du PSRE sera soumis à l'atelier de validation technique avant son approbation par le Conseil des ministres, puis sa soumission au Parlement pour adoption. A l'issue de ce processus, le gouvernement disposera d'un cadre légal de référence en matière de réforme de l'Etat assorti d'un plan d'action" , a conclu le ministre Luc Joseph Okio.