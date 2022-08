Congo-Brazzaville: Activités ludiques et éducatives - Le CCE occupe les enfants pendant les vacances

Ouverts depuis le 11 juillet à son siège à Louessi, dans le 3e arrondissement Tié -Tié de la ville océane, les ateliers vacances qu'organise le Cercle culturel pour enfants (CCE) se poursuivent pour le bien des enfants.

Jusqu'au 24 septembre, plusieurs enfants habitant le quartier Louessi et ses environs participent aux ateliers vacances que le CCE initie depuis vingt-cinq ans pendant les grandes vacances afin d'occuper les enfants à cette période par des loisirs sains et éducatifs.

Sous la direction des animateurs du centre, les enfants suivent des cours d'initiation en musique en apprenant à se familiariser à certains instruments de musique (guitare, clarinette, balafon, percussions...). Des formations en chant et danse sont également au programme. Le bricolage, le tricotage, le maraîchage avec le jardin potager du CCE, la cordonnerie... complètent ces apprentissages.

De nombreuses autres activités se déroulent au CCE pour égayer les enfants (jeux divers, projections de films, des spectacle, causeries-débats, excursions, visites guidées, etc.). Des séances d'initiation à la photographie, au dessin, à la sculpture, à la bande dessinée, au conte, au théâtre, à la pâtisserie, à l'écriture des poèmes auront lieu en intermittence pendant ces ateliers. Avec pour crédo éduquer et promouvoir les facultés des enfants, le CCE, à travers sa bibliothèque riche et variée, ses séances continues d'apprentissage et aux métiers d'art et les activités éducatives qu'il offre aux enfants, n'attend que le soutien et l'attention des partenaires et amis qui partagent sa vision.